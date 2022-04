WhatsApp: truco para leer los mensajes sin que el otro contacto se de cuenta Foto: pixabay

WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea que tiene mucha fuerza a nivel mundial por su fácil manejo.

Hace parte de la compañía Meta del empresario Mark Zuckerberg, quien hace poco decidió creat todo el nuevo mundo del metaverso.

Esta aplicación ha tenido diferentes cambios y actualizaciones a medida que pasa el tiempo y hay quienes no conocen cuáles son.

Por ejemplo, WhatsApp no está solamente disponible para dispositivos móviles, también se puede usar en el escritorio del computador.

O si por el contrario no quieres descargar nada a tu ordenador puedes usar WhatsApp Web desde cualquier navegador de Internet.

El avance de la tecnología ha hecho que cada vez sea más fácil comunicarse con los demás a través de estas aplicaciones.

Por medio de WhatsApp las personas pueden obtener información al instante como fotos, videos, mensajes de voz, ubicación en tiempo real, etc.

Pero de todas estas funciones que tiene la app hay algunos que seguro muchos no conocen y que hoy les contamos.

¿Quieres saber cuáles son? Descúbrelas.

WhatsApp: truco para leer los mensajes sin que el otro contacto se de cuenta

Aunque ya existe una configuración para que los demás no vean cuando leemos los mensajes y se trata de desactivar el doble tick azul esto hace que sea para todos en general y no permite que lo quites cuando perteneces a grupos.

Te contamos cómo puedes hacer ese truco de WhatsApp para que el otro contacto no se de cuenta de que ya leíste su mensaje.

- Truco de la lupa

La lupa es un ícono que está a simple vista pero que no muchos conocen o usan muy seguido. Esta sirve para buscar fotos, videos, o palabras claves que existan en los grupos a los que perteneces.

Con escribir la palabra en la pula, WhatsApp despliega un informe con las conversaciones y los mensajes que has recibido y también que has enviado.

Esto hace que puedas consultar todo lo que ha pasado últimamente en el chat sin tener que abrirlo. Se debe aclarar que para visualizar fotos o videos es un poco más complicado.

- Truco con el Widget

Este truco funciona para las personas que tienen dispositivos Android.

El Widget es una ventana de gran utilidad que tienen estos celulares para tener una vista rápida de todos los mensajes que has recibido.

Y no, no confundas porque no son las mismas notificaciones que te muestra el móvil. Porque con este truco podrás ver todos los nuevos textos.

No debes abrir la aplicación para leer lo que te han enviado y si no tienes nada este te dirá “No tienes mensajes sin leer”.

En los dispositivos Android debes mantener la pantalla pulsada sobre el fondo y luego espera a que aparezcan las opciones: cambiar el fondo de pantalla o añadir más widgets.

