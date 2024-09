Murió ‘La Gorda Fabiola’: así inició su historia con Polilla, el amor de su vida

Este 19 de septiembre, el mundo del humor colombiano se vistió de luto con la confirmación del fallecimiento de ‘La Gorda Fabiola’, una figura icónica del entretenimiento nacional. La noticia, que fue confirmada por el humorista Nelson Polania ‘Polilla’, su esposo y compañero de vida, trae consigo una profunda reflexión sobre una historia de amor que perduró durante más de 25 años.

Fabiola Posada, más conocida como ‘La Gorda Fabiola’, se convirtió en un nombre querido y respetado en el mundo del humor gracias a su participación en el popular programa Sábados Felices. Fue en este escenario donde conoció a Nelson Polania, conocido por todos como ‘Polilla’, quien en ese momento era un joven prometedor en la misma emisión.

¿Cómo inició el romance entre ‘La Gorda Fabiola’ y ‘Polilla’?

En una entrevista con Tropicana, ‘La Gorda Fabiola’ rememoró el inicio de su romance con Polilla. Recordó que, durante una pausa en el programa, el humorista se acercó y le preguntó: “Doña Fabiola, ¿será que le molesta que yo haga chistes sobre usted?”. Ella, con su característico buen humor, respondió que no le molestaba, y el resultado fue una victoria para Polilla en la competencia.

“Él estaba contando chistes. Iba a la final, entonces se me acercó y me dijo: ‘Doña Fabiola, ¿será que le molesta que yo haga chistes sobre usted?’, y le dije que no, y ganó”, comentó ‘La Gorda Fabiola’ con nostalgia.

Lo que comenzó como una amistad profesional pronto floreció en un romance. Los dos solían salir a desayunar, almorzar y caminar juntos mientras repasaban los guiones del programa. Fue durante una de esas salidas que Polilla dio el primer paso romántico. “Una noche me pidió llevarlo a un lugar, y cuando se bajó del carro me dio un beso en la boca”, recordó la humorista.

Esa acción marcó el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas. “Después de ese beso, me di cuenta de que me gustaba. Al día siguiente lo veía y ya sentía maripositas en el estómago. También comencé a arreglarme más. Precisamente ahí comenzó todo”, confesó la comediante.

Polilla y La ‘Gorda’ Fabiola recordaron importantes momentos de su relación Vía Sábados Felices | La pareja de humoristas trajo algunas fotos para recordar los mejores momentos que han vivido en su relación, entre ellas se encuentran el nacimiento de su hijo, el día que se conocieron, cuando la ‘Gorda’ Fabiola se encontraba hospitalizada y más. Revive el capítulo en Caracol Play: https://bit.ly/3GtFDEq Publicada por Caracol Televisión en Sábado, 24 de sep. de 2022

¿Los problemas del amor entre ‘La Gorda Fabiola’ y ‘Polilla’?

A pesar del creciente amor entre ellos, la relación enfrentó desafíos significativos. ‘La Gorda Fabiola’ estaba en proceso de separación de su primer matrimonio, y la pareja temía el juicio público y profesional debido a la diferencia de edad y su entorno laboral compartido. “Me daba temor lo que pudieran decirnos en el canal, pues él era muchísimo menor que yo y yo ya me había separado”, reveló.

Finalmente, su relación salió a la luz cuando ‘La Gorda Fabiola’ quedó embarazada. A pesar de las dificultades, el amor entre ambos prevaleció, y celebraron más de 25 años juntos, con el fruto de su amor, Nelson David, en sus vidas.

Así, el legado de ‘La Gorda Fabiola’ no solo reside en sus contribuciones al humor colombiano, sino también en la historia de amor que compartió con Polilla, un vínculo que demostró ser duradero y genuino. Su partida deja un vacío en el corazón de muchos, pero su historia seguirá inspirando a quienes creen en el poder del verdadero amor.

*Contenido generado con asistencia de la IA.