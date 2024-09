¿Por qué Mauricio Navas y Yesenia Valencia no viven juntos? Tienen 15 años casados

La reconocida actriz Yesenia Valencia, célebre por su participación en varias producciones de la televisión colombiana, y que recientemente hizo el papel de la suegra de Rigoberto Urán en ‘Rigo’, reveló un aspecto inesperado de su vida personal que ha dejado a muchos sorprendidos.

Pese a estar casada con el guionista Mauricio Navas durante 15 años, la pareja ha optado por vivir en casas separadas, una decisión que ha desafiado las convenciones tradicionales sobre el matrimonio; siendo la pandemia por COVID-19 el único momento en el que han compartido domicilio.

¿Por qué Yesenia Valencia y Mauricio Navas viven separados?

En una entrevista reciente, Valencia explicó que esta decisión no fue tomada a la ligera, sino que surgió tras una profunda reflexión sobre lo que realmente querían para su relación. “Mi esposo y yo decidimos que no queríamos convivir, que no queríamos tener el mismo hábitat, porque sentíamos que nos íbamos a encontrar con cosas que no nos interesaba, que era pelear por una toalla”, comentó la actriz, dejando claro que esta elección les permite evitar discusiones innecesarias sobre los hábitos del día a día.

Valencia subrayó que el motivo detrás de esta inusual dinámica radica en la preservación de la intimidad emocional y la conexión profunda que comparte con Mauricio Navas. En lugar de enfrascarse en disputas cotidianas, prefiere que su relación se enfoque en los momentos importantes, como la vulnerabilidad y el apoyo mutuo. “Yo lo quiero encontrar cuando tengo miedo, en una enfermedad, en un momento de debilidad, en los momentos en los que necesito que me ayude a pensar, en la intimidad”, confesó.

A lo largo de la entrevista, Valencia también reveló que su elección de vivir separados ha fortalecido su relación. “Tu desorden y mi extremado orden lo vamos a mantener separados para que no sea tema de conversación”, añadió, señalando que este arreglo les ha permitido mantener la paz y el respeto por las diferencias individuales.

Esta revelación ha generado un gran debate en redes sociales, donde muchos han aplaudido la valentía de la pareja al romper con los estereotipos tradicionales del matrimonio. Aunque para algunos puede parecer una decisión radical, Yesenia Valencia y Mauricio Navas han demostrado que, a veces, lo más importante en una relación es encontrar el equilibrio que permita crecer como pareja sin sacrificar la individualidad.

¿Serán más las parejas que seguirán este ejemplo? Solo el tiempo lo dirá, pero lo que está claro es que cada relación tiene su propio camino hacia la felicidad.

*Contenido generado con asistencia de la IA.