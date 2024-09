¿Por qué Lorna Cepeda, Patricia en ‘Betty, la fea’, se cambió el nombre dos veces?

Lorna Cepeda, reconocida internacionalmente como la inolvidable ‘Peliteñida’ de la exitosa telenovela Yo soy Betty, la fea, es una actriz que ha sabido reinventarse a lo largo de su carrera.

Nacida en Cartagena, Lorna capturó los corazones de millones de fanáticos con su interpretación de Patricia Fernández, la villana que se ganó un lugar en la cultura pop y se convirtió en la protagonista de innumerables memes.

¿Lorna Cepeda o Lorna Paz?

Sin embargo, pocos conocen que la actriz cambió su nombre no una, sino dos veces, en un esfuerzo por construir una identidad propia en el mundo del entretenimiento. Su nombre real es Lorna María Cepeda Jiménez, pero durante la cúspide de su carrera, decidió adoptar el apellido Paz, el cual tomó de su entonces mánager y esposo, Eduardo Paz.

En una entrevista en 2001, la actriz reveló: “si me dejaba el apellido Cepeda iban a decir que por ser hermana de Angie todo me era más fácil. Así que me puse el apellido de mi marido, Eduardo. Él es argentino”.

Lorna se esforzó por distanciarse de la sombra de su hermana, Angie Cepeda, quien a principios de los 2.000 ya era una actriz reconocida y la novia del famoso cantante argentino Diego Torres. “Por eso empecé en el modelaje. Hasta que un día decidí que lo que realmente me gustaba era actuar y tuve la suerte de que me llamaran para la serie Padres e hijos, ahora hasta la gente se sorprende que tenga un parentesco con Angie”, compartió la actriz.

Sin embargo, en 2003, tras su separación de Eduardo Paz, Lorna decidió volver a su apellido de nacimiento, y desde el 13 de abril de 2009, retomó el nombre con el que había comenzado su carrera. “Decidí cambiar el apellido porque me generaba problemas con Paz, volví a mi apellido... y me siento más liberada”, confesó la actriz.

Pese a los desafíos personales y financieros que enfrentó tras la separación, incluyendo la manutención de sus tres hijos, Lorna Cepeda ha demostrado ser una mujer fuerte y resiliente. Hoy en día ha vuelto a retomar su papel como Patricia Fernández en la nueva temporada de ‘Yo soy Betty, la fea’, siendo recordada como una de las actrices más queridas de Latinoamérica. Su capacidad de reinventarse y su dedicación a su carrera la han convertido en un verdadero ícono en la industria del entretenimiento colombiano.

