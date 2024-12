Complicaciones de la diabetes: actor de ‘Duro de matar 2’ falleció por ellas

El actor estadounidense Art Evans falleció el 21 de diciembre de 2024 a los 82 años, debido a complicaciones derivadas de la diabetes.

Nacido en Berkeley, California, Evans tuvo una destacada carrera en cine y televisión. Es reconocido por sus papeles en películas como Duro de matar con Bruce Willis y El negociador con Eddie Murphy.

Evans deja un legado significativo en la industria del entretenimiento y será recordado por su versatilidad y contribuciones al cine y la televisión.

La muerte del reconocido actor dejó varias preguntas alrededor de la diabetes entre las que se encuentran, qué complicaciones de la enfermedad pueden llevar a estas instancias. ¿Qué es lo que dicen los médicos? Acá lo contamos.

¿Qué pasa cuando la diabetes se complica?

Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, ha explicado que si padeces diabetes, tienes demasiado azúcar en la sangre. Este azúcar proviene de los alimentos que comes.

Normalmente, una hormona llamada insulina ayuda a que el azúcar entre en las células para darles energía. Pero en la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce esta hormona. En la diabetes tipo 2, el cuerpo no la produce suficiente o no la utiliza bien. Cuando falta insulina, el azúcar se acumula en la sangre.

Si se tiene diabetes se debe consultar cualquier anomalía con un médico. Fotografía por: GettyImages

La hiperglucemia crónica asociada a la diabetes puede desencadenar una serie de complicaciones a largo plazo. Entre las más comunes se encuentran la retinopatía diabética, caracterizada por daños en los vasos sanguíneos de la retina.

Asimismo, la neuropatía diabética, que afecta los nervios y puede causar entumecimiento, hormigueo o dolor; la nefropatía diabética, que daña los riñones y puede llevar a insuficiencia renal; y la enfermedad cardiovascular, que incluye enfermedades coronarias, accidentes cerebrovasculares y aterosclerosis.

Además, la diabetes puede aumentar el riesgo de infecciones, especialmente en pies y piel, y de problemas bucales como enfermedad periodontal.