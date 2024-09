Critican a MasterChef por reto de eliminación: “¿qué hace Franko en el balcón?”

Este 9 de septiembre se presentó la segunda parte del más reciente reto de eliminación de MasterChef Celebrity Colombia 2024. En busca de no salir del programa estaban Vicky Berrío, Jacko, Caterine Ibargüen, Carolina Cuervo y Martina ‘La Peligrosa’, quienes debían cocinar, no solo con el tiempo como enemigo, sino que además con la ventaja (o desventaja) del azar.

En este desafío, cada participante enfrentó la incertidumbre de ingredientes y tiempo asignados con un “raspa y gana”, lo que los obligó a improvisar y sorprender a los chefs con su ingenio en la cocina.

El giro inesperado del reto fue que todos los concursantes tuvieron que adaptarse a las condiciones que les tocaron, algunos con ingredientes exóticos y otros con tiempo limitado. “Raspa y gana” fue una prueba de creatividad y rapidez, donde el más mínimo error podía marcar la diferencia entre quedarse en la competencia o ser el siguiente en abandonarla.

Sin embargo, en medio de la tensión Martina ‘La Peligrosa’ decidió usar el beneficio obtenido en capítulos anteriores para anular la eliminación; es decir, nadie salió del programa esta noche.

¿Por qué criticaron el reto de eliminación de MasterChef Celebrity?

Para empezar, los televidentes se habían mostrado bastante molestos con el hecho de que tuvieron que esperar cinco días para saber quién sería el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity. Cabe recordar que el último episodio había sido el miércoles 4 de septiembre, cuando se mostró la primera mitad del reto de eliminación. Desde entonces, se obviaron los episodios del 5 y 6 de septiembre, teniendo en cuenta que se cruzaban con la séptima fecha de las Eliminatorias al Mundial de 2026.

“El colmo que nos quiten MasterChef por mostrar fútbol”, es uno de los comentarios que ejemplifica la indignación de la mayoría de los televidentes hacia RCN.

Sin embargo, apartando los inconvenientes de horario, muchos usuarios en redes sociales no dudaron en criticar el hecho de que en el reto tuvieran que pelear “grandes cocineros como Jacko, Martina y Caterine”, sabiendo que, como decían los mismos fans, “hay participantes como Franko, Cony y Dominica que no merecían estar en el balcón”.

“No puedo creer que en el balcón haya personajes como Franko y Cony que no saben cocinar nada, y que otros que sí lo hacen como Jacko, Caterine y la misma Vicky tengan que pasar por esta paridera”; “RCN no puede ser más populista: hay famosos del Top 10 que no saben cocinar”, son algunos de los comentarios que han dejado los colombianos en redes sociales como X (antes Twitter) e Instagram.