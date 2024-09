¿Cuál es el estado de salud de Paola Turbay tras el duro accidente que sufrió?

Paola Turbay, exreina de belleza y quien hace poco deslumbró a los televidentes con su rol protagónico en ‘Ana de nadie’, vivió un momento inesperado durante su reciente viaje a España junto a Alejandra Azcárate. Lo que prometía ser unas vacaciones llena de risas, vino y paisajes espectaculares, se tornó en un momento llenó de dolor cuando Turbay sufrió un accidente en su rostro que compartió con sus seguidores a través de redes sociales.

¿Qué le ocurrió a Paola Turbay?

Todo sucedió mientras ambas disfrutaban de su estadía en un hotel. La misma Turbay narró lo ocurrido: “iba a buscar unas pastillas y en esos cuartos hay que meter la llave para prender la luz, entonces no quise prender la luz, y fui por el estuche del baño y al agacharme ¡pum! Me di contra eso”. Un fuerte golpe contra una gaveta en la oscuridad dejó a la exreina con un visible hematoma en el lado izquierdo de su cara.

El incidente fue grabado y publicado por su amiga Azcárate en su cuenta de Instagram, donde se puede ver a Turbay sosteniendo una bolsa de hielo en el rostro. “Obvio, te diste duro. Ya tienes un morado, ya lo tienes”, le dijo entre risas Azcárate, mientras Turbay preguntaba preocupada: “¿Se ve o no se ve? Me va salir un morado”.

¿Cuál es el estado de salud de Paola Turbay?

Aunque el golpe no pasó a mayores, el susto fue grande para la también actriz, quien explicó en otro video: “si vieron la historia de Alejandra Azcárate de esta mañana, se dieron cuenta el totazo que me pegué ¡Ahí va! Que me han preguntado que cómo va el ojo”. Sus seguidores, alarmados por posibles complicaciones, pudieron ver en sus historias cómo evolucionaba el hematoma, mientras Turbay intentaba tomar el incidente con humor.

Azcárate, siempre fiel a su estilo, aprovechó para bromear sobre la situación: “Esto es para que entiendas que eres un adulto mayor y debes encender la luz, Paola”. Turbay, sin dejarse vencer, se defendió entre risas: “No, no necesariamente. Yo me defiendo sin luz”.

Este pequeño accidente no logró opacar el ánimo del grupo de amigas, que también incluía a la artista plástica Daniela Naranjo y a la empresaria Sandra Celix. Juntas, las cuatro mujeres han estado disfrutando de un recorrido por las bodegas del viñedo de la Familia Torres, una experiencia que Turbay describió con entusiasmo: “durante cinco generaciones, esta familia ha perfeccionado el arte de crear vinos excepcionales, pero lo que más me ha sorprendido es su compromiso con el planeta”.

A pesar del incidente, el viaje continúa siendo una aventura llena de risas y buenos momentos para este grupo de amigas que, entre copas de vino y paisajes de ensueño, han demostrado que los pequeños tropiezos no les impiden disfrutar al máximo.

*Contenido generado con asistencia de la IA.