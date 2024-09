Paola Turbay reveló duro momento que pasó a causa de la menopausia: “Fue horrible”

Paola Turbay es una destacada actriz y exreina de belleza colombiana, conocida por su versatilidad en el mundo del entretenimiento. Fue virreina en Miss Universo 1992, lo que impulsó su carrera en la televisión y el cine.

Ha participado en exitosas producciones como Ana de nadie y Mentiras perfectas. Paola también es empresaria y defensora de causas sociales. Las búsquedas sobre Turbay reflejan el interés por su vida profesional, proyectos actuales y su influencia en la industria.

Por lo anterior, ha acumulado una gran cantidad de fanáticos que diariamente están atentos a lo que pasa en su carrera profesional y por supuesto en su entorno personal. De hecho, hace poco se hico viral sus declaraciones sobre su experiencia con la menopausia. ¿Qué le pasó? Te contamos.

Paola Turbay es una de las modelos más queridas de Colombia. Fotografía por: Instagram @paolaturbay

¿Cómo fue la menopausia de Paola Turbay?

La menopausia es un tema tabú, incluso para famosas como Paola Turbay. A pesar de ser reconocida por su belleza, ella, como muchas mujeres, ha experimentado los cambios de esta etapa de la vida.

En una conversación con el programa Lo sé todo, Paola se sinceró sobre los cambios físicos y emocionales que ha experimentado durante esta etapa de la vida.

“Lo más difícil fue el ojo seco. A mí me dio ojo seco y fue horrible. Había días que no podía salir a la calle. De hecho, después de dos días de no salir, le dije a Alejandro: ‘Voy a hacer un experimento social. Simplemente, voy a asumir que no puedo abrir los ojos, que estoy ciega y voy a caminar así’”, comenzó contando.

“Fue reconocer la ciudad. Iba agarrada de la mano de él, pero con los ojos tapados con unas gafas de ski porque me molestaba hasta el aire. Viví la ciudad de Nueva York absolutamente ciega por dos días”, añadió Turbay.