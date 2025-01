Dr. Bayter criticó duramente el tamal y recibió rechazo en redes: esto dijo

En un video que subió a su canal de Instagram, el reconocido nutricionista Dr. Bayter compartió su opinión sobre el tamal, un platillo tradicionalmente consumido durante las festividades de diciembre y considerado como uno de los platos más importantes de la gastronomía colombiana.

En sus palabras, Bayter expresó su preocupación por los ingredientes del tamal, enfatizando su alto contenido de carbohidratos como el arroz y la papa, y cuestionando su valor nutricional. Sin embargo, sus declaraciones terminaron generando polémica, no solo por la apreciación que hizo del plato, sino por las palabras denigrantes que usó para juzgarlo.

¿Qué dijo el Dr. Bayter sobre el tamal?

El Dr. Bayter no se contuvo al describir los ingredientes del tamal. “El arroz es un carbohidrato que no tiene vitaminas, que no tiene minerales, que no tiene aminoácidos, que no tiene ni mie#$%”, afirmó, sugiriendo que el arroz, junto con otros ingredientes como la zanahoria y los garbanzos, no aportan los nutrientes necesarios.

Además, mencionó que el tamal a menudo contiene un trozo de pollo y un hueso, lo que, en su opinión, no justifica su consumo.

De forma despectiva, Bayter también se refirió al envoltorio del tamal, la hoja de vijao, que algunas personas consideran un toque especial y natural del platillo. Sin embargo, el nutricionista fue claro al decir: “después te dicen que como es natural y está envuelto en una hoja de vijao, esto te lo dio Dios, te lo dio Dios, la hoja de vijao”.

Su declaración sugiere que, a pesar de este envoltorio natural, el contenido del tamal no cumple con sus estándares nutricionales.

“Respete, Bayter”

Como era de esperarse, las palabras del Dr. Bayter han generado debate entre los amantes de la gastronomía tradicional y aquellos que buscan opciones más saludables. Son muchos los comentarios que rechazan la forma peyorativa con la que el nutricionista habló de un plato que “representa en muchas regiones de Colombia el ingreso diario de cientos de familias, así como la tradición de sus pueblos”.

“Vaya dígale eso a mi mamá, una tolimense con 79 años, criada a punta de tamal y de otros platos a los que usted le llama mie#$%, a quien sus exámenes de azúcar, triglicéridos, colesterol y todos los que le pueden hacer a una adulta mayor le salen perfectos y que además ella SI TIENE PELO. Con el tamal no se meta”, escribió uno de sus seguidores notablemente molesto por las críticas de Bayter.

Te puede interesar: Los alimentos que Amparo Grisales, de Yo Me Llamo, dejó de comer para verse joven

Así, la discusión sobre el valor nutricional del tamal continúa, y tú, ¿qué opinas sobre este plato tradicional?

*Contenido generado con asistencia de la IA.