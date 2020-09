View this post on Instagram

#PortadaCromos Felipe y Letizia: un amor real contra todas las tempestades. Pocos apostaban por su relación y ya llevan 16 años de matrimonio incondicional. Esta edición la protagoniza la carismática pareja que representa los valores del siglo actual: un heredero dispuesto a defender sus convicciones y una plebeya que de pronto es asaltada por un amor real. 🇪🇦👑❤ -Te invitamos a leer la historia de Diana Trujillo, la colombiana que conquista el espacio 🚀 -También Yoga facial, la técnica de moda - Los depredadores de Hollywood 💆‍♀️ -Amor y amistad: los mejores dúos de la historia🥰😍 En las páginas de la nueva Cromos encontrarás personajes que marcan tendencia, con historias inspiradoras en un año atípico. Hay perfiles, temas de moda, belleza, gastronomía, tendencias, nutrición, finanzas y mucho más. Te invitamos a disfrutar la edición y recuerda que la vida es una sola y tú le pones el estilo. ¡Ya está a la venta! . . . #PortadaCromos #LetiziayFelipe #ReyesdeEspaña #AmoryAmistad #Septiembre #Vidaconestilo #Yaalaventa #España