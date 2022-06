Foto: Getty / Pexels

La carne es uno de los alimentos que consumen muchas personas cuando realizan platos especiales o siguen recetas.

Hay quienes dicen que consumirla es dañino para el cuerpo pero esta tiene algunos beneficios, entre ellos, que es una fuente de vitamina B12.

También es rica en zinc por lo que ayuda al daño oxidativo, a la cicatrización y para crear hemoglobina en el cuerpo.

Existen diferentes maneras de preparar la carne, pues se puede combinar con ingredientes como cebolla, vegetales, también asada, o en platos con arroz o pasta.

¿Alguna vez has preparado recetas que contengan carne y no has tenido éxito porque te queda dura o muy seca?

¡No te preocupes! Aquí te tenemos 3 trucos para que no te vuelva a pasar y puedas tener una carne muy jugosa.

En sus redes sociales, Cristhian Caína y Erwin García de Ñam Recetas nos enseñan cómo hacerlos.

¿Quieres aprender?

Empecemos.

3 trucos para que la carne asada te quede jugosa

Está claro que no todos somos unos expertos en la cocina y muchas veces las recetas con carne se pueden pasar de tiempo de cocción o no quedar como esperábamos.

Lo que debes tener en cuenta:

1. Deja la carne a temperatura ambiente y así no perderá sus jugos

2. Precalienta la sartén donde vas a asar la carne a fuego medio alto para sellarla y que no quede seca. Luego agregas un chorrito de aceite y pones la carne.

3. Ponle sal a la carne al momento de cocinarla o asarla.

4. Truco de la abuela: solo debes darle una vuelta a la carne y también agregar un poco de sal.

