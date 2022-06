Así puedes preparar guacamole con frutos rojos

Sin duda el aguacate es un alimento que se presta para combinar en muchas recetas, esta vez puedes hacerlo con fresas.

Aunque te parezca raro o creas que el sabor no será el mismo, existe una receta para que no tires las fresas que ya no vas a usar.

Esta se trata de preparar guacamole con frutos rojos, es decir, algunas moras azules y las fresas que tienes en casa.

Esta combinación es exquisita pues estas frutas le dan un sabor extra a la receta.

¿Quieres aprender a hacerla?

¡Empecemos!

Ingredientes para el guacamole con frutos rojos

Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 2 aguacates

3 piezas de fresas picadas en cubos

2 cdas de mora azul

1 pizca de sal

Jugo de 1 limón

1 cda aceite de oliva extra virgen

Preparación del guacamole con frutos rojos

Con ayuda de un tenedor debes empezar a machacar el aguacate en un recipiente

Luego cuando el aguacate ya esté hecho puré, debes agregar la sal, el aceite y el jugo de limón.

Mezcla muy bien todos los ingredientes para incorporar sabores y reserva.

Sirve sobre un bowl y para decorar puedes agregar encima los frutos rojos.

