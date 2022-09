Crema de brócoli: así puedes preparar esta deliciosa receta

El brócoli pertenece a la familia de las crucíferas y al género Brassica oleracea.

Puedes leer: ¿Cómo cocinar huevos de codorniz? Esta fácil receta te encantará

Hay quienes no les gusta comer esta hortaliza porque piensan que no tiene un sabor agradable o porque no saben cómo prepararla.

No tienes que ser un experto en la cocina para que puedas crear deliciosos platos con brócoli, uno de esos puede ser una crema.

El portal Gastrolab comparte el paso a paso para que aprendas a hacerla en casa y disfrutes en familia.

¿Empezamos?

Ingredientes para la crema de brócoli

Gastronomía: Colombiana . Crema de brócoli hecha en casa Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 20 minutos.

20 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 1 pieza de brócoli

3 tazas de leche de tu preferencia

½ cebolla picada en cubos

½ tazas de caldo de pollo

2 cdas. de aceite de oliva

30 gr de mantequilla c/s sal

1 cda. de ajo en polvo

Sal

Pimienta

Te sugerimos: Receta: así puedes preparar un burrito vegetariano

Preparación de la crema de brócoli

Como primer paso deberás de lavar y desinfectar el brócoli antes de ocuparlo para esta receta. Posteriormente pica en trozos pequeños y reserva.

En una cacerola agrega dos cucharadas de aceite de oliva y 30 gramos de mantequilla y deja calentar por unos minutos a fuego medio, hasta que la mantequilla se haya derretido completamente.

Agrega media cebolla picada en cubos, acitrona por unos minutos hasta que la cebolla se vea transparente.

Agrega el brócoli , ajo en polvo y sazona al gusto con un poco de sal y pimienta.

Deja cocinar por 10 minutos o hasta que la verdura esté suave.

Cuando el brócoli ya esté blando, lleva la mezcla a una licuadora y agrega el caldo de pollo, licúa hasta obtener una mezcla homogénea.

Regresa la mezcla a la olla donde estabas cocinando, agrega la leche y mantén a fuego medio por 10 minutos más .

A cuestión de gustos si requieres que la crema sea más líquida agrega más leche.

Rectifica de sabor.

Leer también: Salmón cremoso, la receta perfecta para hacerlo en casa