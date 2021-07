Lo que deberías saber sobre el tequila de Kendall Jenner

Las Kardashian Jenner han llevado el éxito de su reality show, ‘Keeping up with the Kardashians’, más allá de las pantallas. Las hermanas tienen diferentes negocios que van desde las marcas de maquillaje hasta la venta de jeans.

Te puede interesar: Cocteles con vodka: 3 recetas para preparar estas deliciosas bebidas

La más reciente en lanzar un nuevo producto fue Kendall Jenner. En mayo de este año, la modelo de 25 años dio a conocer su marca de tequila, llamada 818. Y se ha convertido en todo un éxito, pues de acuerdo a Page Six, la bebida se ha vendido en alrededor de 80 países.

La fuente de Page Six le contó al medio que Kendall a penas puede satisfacer la demanda de sus consumidores y distribuidores. En varias tiendas, 818 se habría agotado rápidamente en las primeras 24 horas de exhibición. Al salir a la venta a nivel digital, las botellas disponibles se habían acabado tan solo cuatro horas después de su lanzamiento.

El mismo portal también informó que la marca ha recibido pedidos de India, Rusia, Turquía, Pakistán, Ucrania, Japón y muchos más. Sin embargo, el mayor mercado se encuentra en Estados Unidos y América Latina.

Cómo nació el nombre y variedades de 818

818 es el código de área de Los Ángeles, la ciudad en la que nació la modelo. El consumidor puede elegir entre tres tipos: blanco, añejo y reposado.

La bebida ya fue galardonada y recibió el premio World Tequila Awards. En 2020, 818 recibió la conmemoración como el mejor tequila reposado. Fue descrito como una bebida con toques de nuez y caramelo. Además, también tiene aromas y sabores dulces y ahumados del roble, la vainilla y la canela.

Esta marca produce tequila artesanal y utiliza métodos tradicionales de elaboración de Jalisco. La bebida es producida en ese mismo lugar en México y se hace en una destilería operada por agaves Weber Blue.

Lee también: Todos los detalles de la colaboración entre Camilo y Shawn Mendes

En la página web de 818, la botella de tequila reposado tiene un costo de 45 dólares. En pesos colombianos eso equivale a $ 171022 COP. Además, en el mismo portal se explica que la cadena de producción minimiza al máximo el impacto sobre el planeta.

El proyecto consiste en la generación de ladrillos para proyectos de infraestructura. El material con el que se elabora con los residuos de las fibras del agave y los líquidos que se utilizan en la elaboración del tequila.

Kim Kardashian lo promociona en sus redes

La media hermana de Kendall posó en bikini para hacerle publicidad al tequila. Aunque se conoce que la empresaria no consume alcohol, en la publicación Kim escribió “hermana solidaria 818”. En las fotografías se ve a Kim con la botella de tequila y una gorra con el nombre de la marca.

Lee también: Tequila Don Julio 70 años: un maridaje con dos platos exquisitos