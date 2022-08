Prepara arroz con salchicha, una receta fácil y económica

Hay quienes no son tan expertos en la cocina y a la hora de preparar un arroz no les queda tan bien, pero es no es un problema.

Lo más importante a la hora de preparar arroz es que la cantidad de agua para cocinarlo sean 2 tazas de agua.

Esto quiere decir que con cada taza de arroz que agregas a la olla debes doblar el número de tazas de agua.

En sus redes sociales, Cristhian Caína y Erwin García de Ñam Recetas nos enseñan a preparar esta receta con arroz y salchichas.

Lo curioso de este plato es que puedes utilizar el arroz del día anterior para no tirarlo.

¡Empecemos!

Ingredientes para el arroz con salchicha

Gastronomía: Colombiana . Arroz con salchicha para compartir en familia Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 15 minutos.

15 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes Arroz (o el que te sobró del día anterior)

1 paquete de salchichas

1 zanahoria

1 pimentón

1/2 cebolla

1 tomate

2 dientes de ajo

Color, sal y pimienta

Preparación del arroz con salchicha

Debes picar las salchichas y luego sofreírlas hasta que queden bien doraditas

Seguido pica la zanahoria, el pimentón, media cebolla, un ajo

Truco de la abuela: agrega media cucharadita de color

También debes agregar un tomate picado

Sal y pimienta al gusto

Agrega el arroz (también puede ser del día anterior)

Y por último mezcla las salchichas

