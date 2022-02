Recetas: 3 ideas de ensaladas dulces para el almuerzo Foto: YelenaYemchuk

La chef Jade Pimont creadora de la pastelería francesa Jade Pimont en Bogotá en entrevista con la revista Cromos nos contó: “Para nadie es un secreto que la gente se está cuidando mucho más la salud. Por eso vengo con 3 recetas, esta vez son unas ensaladas dulces para el almuerzo”.

“Son súper fáciles de hacer y deliciosas. ¡Así crean que solo me gusta cocinar con mucha mantequilla y chocolate también me gusta la comida con frutas y verduras! Y en las ensaladas un toque dulce para no olvidar mi esencia de pastelera”, comentó Pimont.

Primera receta de ensalada dulce: ensalada de arroz silvestre con nueces y duraznos asados.

Para 4-6 personas:

Ingredientes para preparar ensalada de arroz silvestre con nueces y duraznos asados.

-1 taza de arroz silvestre

-5 cucharadas y ½ (soperas) de aceite de oliva

-2/3 de taza de quinua lavada

-5 cucharadas (soperas) de almendras partidas por la mitad

-1/3 de taza de aceite de girasol

- 2 cebollas cortadas en brunoise (corte en cubitos)

- hojas de perejil (al gusto)

-1 taza de rúgula

- 4 duraznos

-sal y pimienta

Preparación de una ensalada de arroz silvestre con nueces y duraznos asados.

-Antes de cocinar el arroz silvestre, lo ponemos en un colador y lo dejamos 20 segundos bajo el agua. Esto ayuda a que el arroz hidrate mejor durante la cocción.

-Pon a cocinar el arroz silvestre en una olla con bastante agua, cuando hierva, baja el fuego, preferible fuego medio durante 35 minutos para cocinar el arroz, la idea es que esté firme. Pasar por un colador y ponerlo de lado.

-La quinua también la ponemos en un colador y lo pasamos por agua 20 segundos. En una olla con 2 tazas de agua ponemos a cocinar la quinua por 10 minutos, dejamos escurrir, lo pasamos por agua fría y lo dejamos de lado.

-En un sartén, con una cucharada de aceite de oliva, ponemos a cocinar a fuego bajo las almendras, las dejamos un minuto y reservamos.

-En un sartén con un poco de aceite de girasol, salteamos las cebollas con una pizca de sal y de pimienta, dejamos 3 minutos y revolvemos frecuentemente para que no se vaya a quemar.

-Cortamos el durazno, si quieren dejarlo con piel no hay problema si la quieren retirar está bien. En un sartén a fuego medio ponemos una pizca de azúcar y ponemos las tajadas no tan delgadas de durazno a caramelizar por lado y lado, reservamos.

-Mezclamos los arroces y la quinua con la rúgula, la cebolla, el durazno y las almendras. ¡Espolvoreamos hojas de perejil y listo a disfrutar!

Segunda receta de ensalada dulce: ensalada de garbanzos al curry y mango

Para 4 personas

Ingredientes para preparar una ensalada de garbanzo al curry y mango

-160g garbanzos crudos

-1 cucharadita de mostaza

-1 cucharadita de curry en polvo

-1 cucharadita de azúcar

-4 cucharadas de aceite de girasol

-1 cebolla cortada en brunoise (finos cubos)

-2 mangos

-2 tazas de espinaca baby

-20g de cilantro

Preparación de una ensalada de garbanzo al curry y mango

-Desde el día anterior dejamos remojando los garbanzos en abundante agua.

-Al otro día escúrrelos, en una olla pon bastante agua y los pones a cocinar a fuego medio hasta que estén suaves.

-En un sartén a fuego medio y con un poco de aceite, vamos a cocinar la cebolla durante 3 minutos. Hay que estar revolviendo de vez en cuando, le agregamos el curry, la mostaza, el azúcar y reservamos.

-Pele los mangos y córtelos en cubos de 1 centímetro.

-Lave la espinaca baby con vinagre blanco durante 1 minuto, y luego juague con agua fría.

Mezcle en la ensaladera todos los ingredientes. ¡Espolvoree cilantro, sirva y disfrute!

Tercera receta de ensalada dulce: wok de pollo, vegetales, manzana y salsa agridulce

Para 4 personas:

Ingredientes para preparar una ensalada wok de pollo, vegetales, manzana y salsa agridulce

-1 pechuga de pollo

-1 taza de brócoli

-1 taza coliflor

-1 bandeja de raíces chinas de 250g

-1 cebolla mediana en julianas

-1 diente de ajo

-1 manzana verde

-2 cucharadas de miel

-3 cucharadas de soya

-Sal

-Pimienta

-Orégano

Preparación de una ensalada dulce wok de pollo, vegetales, manzana y salsa agridulce