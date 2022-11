Aprende a preparar un delicioso huevo frito para que no se desmonte al llevarlo al plato siguiendo este sencillo truco.

Una de las recetas más sencillas de hacer en casa y en las mañanas para recobrar energía es el huevo, el cual ha acompañado a las familias colombianas desde siempre y constituye el alimento habitual de nuestras mañanas.

Si bien todos sabemos cómo preparar un huevo frito, lo cierto es que después de la preparación hay ciertas reglas que dejamos pasar y por eso, el resultado final a veces no es el esperado.

Truco para que el huevo frito no se pegue a la espátula Foto: Pexels

Sin embargo, hay algunos trucos de cocina que nos ayudará a obtener un huevo que posea una yema en su punto, la clara se vea bien y que los bordes tengan esa particularidad de crocancia al consumirlo.

Para que el huevo frito no se desmonte de la sartén al plato o se pegue a la espátula y no quiera salir, te traemos estos sencillos trucos para que tu desayuno quede perfecto y no empieces una mañana con la yema reventada.

¿Cómo preparar un delicioso huevo frito?

Lo más importante es que el sartén donde fritas el huevo debe incluir aceite, y éste debe estar a 180 y 185 grados de temperatura, así que deberás esperar a que el aceite esté muy caliente para agregar el huevo.

Otro truco importante es que el huevo debe estar a temperatura ambiente antes de sumergirlo en aceite. Si los huevos están en la nevera deberás sacarlos con tiempo, puede ser 30 minutos antes.

Para que el aceite no salpique en el momento de iniciar su fritura, lo ideal es poner un poco de harina en el sartén, así evitarás que una chispa de aceite toque tus brazos o en el peor de los casos, el rostro.

Si eres de los que les gusta la yema liquida en el huevo frito es importante que en aceite su cocción sea de 1 minuto. Mientas si prefieres un huevo con la yema dura deberás tenerlo más tiempo en 1 a 1 minuto y 30 segundos.

Cómo hago para que el huevo frito no se pegue a la espátula

No tienes que comprar una espátula mágica para este proceso, tampoco se trata de comprar una nueva sartén o si la temperatura debe ser más alta. Nada de eso.

Lo único que tienes que hacer es sumergir la espátula en aceite caliente unos minutos antes de fritar el huevo en la sartén, este truco es infalible y permitirá que el huevo no se pegue a ella y no se nos rompa la yema cuando lo sirvamos en nuestro plato.

