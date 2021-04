Los fanáticos de El príncipe del rap han quedado sorprendidos con el anuncio de que la nueva parte de la serie que reunió a casi todo el elenco original, no será una comedia sino un drama.

Fue Alfonso Ribeiro, el actor que la daba vida a Carlton Banks el que aclaró que la nueva versión de El príncipe del rap no se parece en nada a la primera, salvo por el eje central del la historia. Dijo que no puede considerarse un reboot porque no resucita a los personajes originales. En su lugar, la trama parte de la canción que sonaba durante los créditos iniciales para narrar la historia de un joven que se muda de Filadelfia a Bel-Air para vivir con sus tíos después de protagonizar varios problemas con la justicia.

“Es algo completamente diferente. Es un drama. No es una comedia. No tengo nada que ver con ello, así que no sé nada más... Pero en realidad me gusta más que la idea de un reboot. Tomemos un concepto y convirtámoslo en algo diferente”, dijo en el programa Just the Sip de E! News.

Aún no se tiene la fecha confirmada del estreno pero se sabe que se transmitirá por el servicio de streaming de la NBC. De hecho, Will Smith, que actúa como productor en esta segunda parte estaba entusiasmado con la idea de contar la transición de su personaje de un barrio marginal a una mansión con piscina desde una nueva perspectiva. A mediados de 2020 el actor cerró un acuerdo con Peacock, para producir dos temporadas con capítulos de una hora.

