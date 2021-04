La hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía y la rockera tienen una pelea desde hace años y con todo tipo de episodios escandalosos. El más reciente es que la joven, dijo que su abuelo, el también cantante Enrique Guzmán, tocaba sus partes íntimas cuando era una niña.

Frida Sofía, única hija de Alejandra Guzmán concedió una entrevista al periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante, en la que señaló a su abuelo, Enrique Guzmán como “un hombre abusivo”. Cuando el periodista indagó exactamente a qué se refería, Frida se despachó: “Siempre fue muy abusivo. Mira me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Fue un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo, me daba miedo, siempre me daba miedo, me hizo cosas feas”.

“Me manoseó”, aseguró Frida. “¿Qué edad tenías?”, volvió a cuestionar el comunicador. “Desde los cinco. Sabes qué es lo más asqueroso de todo, que cuando estás tan chiquita y te dicen que esto es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiere y a esa edad no tienes ni idea, no tienes conciencia, entonces se vuelve algo normal y qué asco, pero es como que alguna vez ya se empieza a sentir rico porque te está tocando tus partes intimas, por eso yo me lo callé porque dije: ‘Entonces yo estoy enferma o qué’”, aseguró Frida.

Pero ahí no pararon las acusaciones. La joven aseguró que perdió su virginidad con una de las parejas de su famosa mamá, Alejandra Guzmán, que según dijo, abusó sexualmente de ella. “Y luego me empezó a pasar con todos los novios de mi mamá, bueno no los novios, sino con los que entraba al hotel”.

Después de las revelaciones el padre de Alejandra Guzmán reaccionó en su cuenta de Twitter, con el siguiente mensaje: “Me preocupa mucho la inestabilidad mental de @fridasofia y lo estúpido de @gustavoadolfo un hombre que me conoce perfectamente”, escribió el cantante.

Alejandra aún no se pronuncia al respecto, pero es de conocimiento público la buena relación que lleva con su padre, y de los problemas que tiene con Frida Sofía. De hecho, recientemente en el programa Despierta América, le hicieron una llamada en vivo desde el teléfono de su hija. la rockera, que se recuperaba del Covid-19 le contestó y fue muy parca en la conversación. Horas más tarde emitió un comunicado en el que aseguraba que el matutino le hizo una emboscada para hablar con su hija, que solo busca impulsa su carrera en la música.

