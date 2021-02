La promesa de Joe Biden: disponer de 300 millones de vacunas en julio para los estadounidenses

La población del país norteamericano espera la distribución de las dosis elaboradas por las farmacéuticas Moderna y Pfizer.

Julio es el mes para tener la capacidad de vacunar a 300 millones de estadounidenses. La inmunización de la población es una de las prioridades de Joe Biden. También es su prueba de fuego, pues de no llegar a hacerlo se convertirá en la bandera de sus detractores trumpistas.

En el estado de Maryland, Biden ofreció un discurso esperanzador en un año crucial en la lucha contra la pandemia. Los contagios y las muertes por coronavirus siguen siendo una amenaza para su país. “En tres semanas, trabajando las veinticuatro horas del día con mucha gente detrás de mí y frente a mí, ya hemos comprado suficiente suministro de vacunas para todos los estadounidenses, y ahora estamos trabajando para llevar esas vacunas a los brazos de millones de personas”, dijo el ex congresista de Delaware en los Institutos Nacionales de Salud en Bethesda, Maryland.

Las farmacéuticas Moderna y Pfizer entregarán a la administración la cantidad mencionada por el demócrata. La noticia que sorprendió son las 100 dosis que estarán disponibles en mayo (en principio estaban para junio). En su anuncio, Biden aprovechó para enviarle un dardo a Donald Trump.

“Si bien los científicos hicieron su trabajo en el descubrimiento de vacunas en un tiempo récord, mi predecesor no hizo su trabajo de prepararse para el enorme desafío de vacunar a cientos de millones de estadounidenses. No ordenó suficientes vacunas. No movilizó a suficientes personas para aplicar las inyecciones. No estableció los centros federales de vacunas donde las personas elegibles pueden ir y recibir sus inyecciones”, sostuvo.

En apenas tres semanas de gobierno, Biden se la ha jugado por vacunar a la mayor cantidad de personas posible. Su objetivo principal es llegar a los 100 millones en los primeros 100 días de su mandato. ¿Lo logrará?