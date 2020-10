Profesores de la Universidad de York y la Universidad de Lincoln analizaron a seis mil personas para confirmar los beneficios de la compañía de gatos, perros y peces.

Cuesta imaginar una cuarentena protagonizada por humanos. Puertas adentro, yendo de la habitación a la sala y viceversa, de las pocas prácticas que no me canso de hacer es ver a mis gatos. Mis pausas activas tienen que ver con ellos. Por un rato dejo el computador para percibir en qué anda cada uno. Si están tomando la siesta en su hamaca, aprovecho para darles un beso en la cabeza. Si buscan corrinche, me entrego a ellos para jugar a las escondidas.

Una de las grandes lecciones que deja la pandemia es la noción del día. Al menos para mí 24 horas no son mucho. Desde marzo las semanas se desvanecen como se derrite un helado de dos bolas en mi boca. El paso del tiempo es rápido y aplastante. A esta velocidad, mañana tendré la edad de mi madre y quizás me arrepentiré de haber desperdiciado mis años en trancones, redes sociales y extensas jornadas laborales.

Le puede interesar: Entrenan perros para detectar el nuevo coronavirus en un aeropuerto de Finlandia

En el futuro sabré apreciar el tiempo destinado a mis dos gatos. Vernos a diario nos han estrechado como nunca lo imaginé. Los sábados y domingos prefiero quedarme a su lado en vez de visitar a familiares y amigos. Si esto no es amor filial, no sé qué es entonces.

Me veo reflejado en los resultados del estudio elaborado por la Universidad de York y la Universidad de Lincoln . Entre el 23 de marzo y el 1 de junio, académicos británicos analizaron el impacto de perros y gatos en las personas en la cuarentena. Los resultados son concluyentes: las mascotas son un amortiguador psicológico. “Los hallazgos de este estudio también demostraron vínculos potenciales entre la salud mental de las personas y los emocionales que forman con sus mascotas”, explicó la autora Elena Ratschen.

No obstante, la doctora Ratschen advirtió es necesario analizar su investigación en una perspectiva justa. “Es importante comprender que es poco probable que este hallazgo sea de importancia clínica y no justifica ninguna sugerencia de que las personas deben adquirir mascotas para proteger su salud mental durante la pandemia”, dijo.

Lea también: 10 consejos para cuidar tu corazón y presumir de una buena salud

El 90% de los participantes dijeron que sus animales ayudaron a arrastrar el encierro. Su compañía redujo la sensación de soledad y estimuló el autocuidado frente al covid-19, pues si caían gravemente enfermos quién cuidaría de sus parientes peludos.