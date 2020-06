Investigadores de la Universidad Estatal de San Diego confirmaron una intuición que se viene generalizando lentamente: los jóvenes están teniendo menos sexo que las generaciones anteriores.

Un estudio de la institución californiana informó que la inactividad sexual en los últimas dos décadas ha aumentado en Estados Unidos. Jean Twenge, el autor del informe, explicó que “los adolescentes y los adultos jóvenes están tardando en madurar. Esto incluye el aplazamiento no solo de la actividad sexual, sino también de otras acciones relacionadas con el apareamiento y la reproducción, como las citas, vivir en pareja, el parto y convertirse en padres”.

La mayoría de hombres entre los 18 y los 24 años que respondieron la encuesta tenían una particularidad: no tenían un empleo estable, y todavía vivían con sus padres o con alguno de ellos. De acuerdo a lo analizado por el profesor Twenge, la inactividad de la población masculina aumentó del 18,9% entre 2000 y 2002 al 30,9% entre 2016 y 2018.

Le puede interesar: El cuerpo es nuestra patria, aunque engordemos en cuarentena y perdamos el deseo sexual

PUBLICIDAD

La disminución también se presenta en las mujeres de 25 a 34 años, siendo la población estudiantil la que menos disfruta de la acción sexual. “Los resultados son parte de una corriente cultural más amplia hacia el desarrollo retrasado”, informó Twenge. “Es más difícil salir y participar en actividades sexuales cuando no se es económicamente independiente de los padres”.

El uso excesivo de la tecnología es otro factor a considerar. La adicción al celular y el acceso a plataformas streaming, como Netflix y HBO, podrían estar quedándose con las acciones del sexo.

“De manera simple, ahora hay muchas más opciones de cosas para hacer al final de la tarde que antes y menos oportunidades para dar inicio a la actividad sexual si ambas partes están absortas en las redes sociales, los juegos electrónicos o las maratones de series”, expresó Twenge en el comunicado.

Lorena Polanía, psicóloga y experta en temas de pareja, explica que no se puede comparar el sexo actual con el de otras generaciones: “debemos tener claro que la sexualidad cambiará con el tiempo y con las circunstancias, lo cual no significa que desaparecerá o se volverá aburrida. La podemos resignificar y reinventar, a través de la creatividad y las fantasías. Hablar sobre lo que nos gusta y lo que no. Es fundamental tener una postura abierta y dispuesta, no juzgar los deseos más profundos de nuestra pareja y entender que en el sexo no hay cabida para la rutina, ya que nos desmotivaremos y poco a poco el deseo irá muriendo”.

PUBLICIDAD

Por último ¿Qué le están preguntando los colombianos a Google sobre el sexo?

La coyuntura del estudio realizado por la Universidad Estatal de San Diego deja un interrogante al lector: ¿usted está en el 30,9% de los hombres encuestados, a pesar de tener trabajo y estar en una edad en la que debería ser más activo en la cama?