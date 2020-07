MacKenzie Scott, ex esposa de Jeff Bezos, dona 1.700 millones de dólares

Una de las mujeres más ricas de Estados Unidos también anunció su nuevo apellido. A partir de ahora será Scott.

Su aporte de 1.700 millones de dólares demuestra su compromiso. Hace un año, cuando se separó del fundador de Amazon, prometió que destinaría gran parte de su fortuna a causas sociales. Pocos le creyeron.

Según la revista Forbes, los 35.000 millones dólares que tenía antes de la pandemia hoy se acercan a los $50.000. MacKenzie y su exmarido han visto crecer sus patrimonios por la rentabilidad de Amazon, el portal que en ganancias supera a otros gigantes como Google, Apple, Facebook y Microsoft.

Le puede interesar: Salud mental: ¿por qué nos da pena pedir ayuda?

“El año pasado me comprometí a devolver la mayor parte de mi riqueza a la sociedad que ayudó a generarla, a hacerlo de un modo cuidadoso, a empezar pronto y a mantener la promesa hasta vaciar la caja fuerte”, manifestó la accionista de la plataforma estadounidense.

En su cuenta de la plataforma Medium, la también novelista, además de oficializar la donación, compartió un pensamiento relacionado con la crisis provocada por la pandemia: “como muchos, he visto la primera mitad de 2020 con una mezcla de desamor y horror. La vida nunca dejará de encontrar nuevas formas de exponer las inequidades en nuestros sistemas; o de hacernos ver el hecho de que una civilización tan desequilibrada no solo es injusta, sino también inestable. Lo que me llena de esperanza es la idea de lo que vendrá si cada uno de nosotros reflexiona sobre lo que podemos ofrecer”.

Lea también: Diez consejos para cuidar nuestra salud mental

De ahora en adelante firmará otras donaciones con el apellido de su abuelo (Scott). Sus anteriores Bezos y Tuttle (de soltera) ahora son cosa de biógrafos. La Agencia Bloomberg calcula su fortuna en 60.000 millones de dólares.