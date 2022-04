5 famosas que le han hecho el quite a tener hijos ¡Estas son sus razones!

4 cambios que afectan la dinámica de la pareja con la llegada del bebé Foto: Pexels

Ser madres no es el sueño o el ideal de muchas mujeres. Aunque la maternidad para algunas puede ser una experiencia valiosa, para otras simplemente no.

Hoy por hoy, tener hijos no hace parte del ideal de familia, y algunas famosas de Hollywood decidieron hacer parte del grupo de quienes no desean tener bebés.

Jennifer Aniston

La afamada actriz que le dio vida al icónico personaje Rachel Green en Friends, publicó el año pasado una columna donde habló de por qué no quiere tener hijos.

Te puede interesar: Jim Carrey, Bruce Willis y otros artistas que le dijeron adiós al cine

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

La actriz dijo que viendo todo lo que los medios han invertido para saber si estaba embarazada o no “apunta a la perpetuación de esta noción de que las mujeres de alguna manera están incompletas, no tienen éxito, o son infelices si no están casadas y tienen hijos. No necesitamos estar casados o ser padres. Tenemos que determinar nuestro propio ‘feliz para siempre’ para nosotros mismos”, dijo.

Helen Mirren

La actriz de Red 2 o Enemigo invisible, ha dejado muy claro su forma de pensar al respecto. “Nunca he sentido la necesidad de tener un hijo y nunca he sentido su falta”, dijo en 2014.

En otro momento, durante una entrevista para Vogue UK aseguró que no entendía por qué solo algunas personas le preguntan por eso. “Solo me preguntaban por ello hombres mayores y aburridos. Y cuando se ponían en plan: ‘¿Qué? ¿Sin hijos? Deberías ponerte a ello, Helen’. Siempre les contestaba: ‘No, que se jodan’”.

Cameron Díaz

La actriz que está casada con el cantante Benji Madden, ha dejado claro en varias ocasiones que no desea tener hijos. Aunque en otras entrevistas aseguró que podría estar lista, por el momento no es un tema que la trasnoche.

“Es demasiado trabajo tener hijos. No quiero ser responsable de ninguna otra vida además de la mía. No tener hijos puede hacer las cosas más fáciles, pero eso no lo convierte en una decisión fácil. Me encanta cuidar a la gente, pero no estoy llamada a ser madre”, contó Diaz a Women’s Health.

Oprah Winfrey

La experiencia de la periodista con la maternidad fue algo traumática. Cuando tenía 13 años decidió escaparse de su casa y desde muy joven quedó en embarazo; al decidir tenerlo, el bebé no resistió y falleció meses después.

Te puede interesar: Netflix y Sony suspenden películas con Will Smith ¡Esta es la razón!

Debido a su trauma, Oprah nunca intentó volver a tener hijos y no se arrepiente de ello. “Si tuviera hijos, me odiarían… Acabarían en un programa equivalente al mío hablando de mí, porque algo en mi vida tendría que sufrir y probablemente serían ellos”, señaló la presentadora al Hollywood Reporter.

Renee Zellweger

La protagonista de ‘The Bridget Jones Diary’, ha dicho en varias ocasiones que la maternidad no ha sido una ambición para ella. Sobre el tema, ha dicho que no necesariamente quiere una familia pero que si se presenta estaría feliz con eso.

“Yo no pienso en la maternidad como un sueño. Nunca he tenido expectativas del tipo ‘Cuando tenga 19 haré esto, cuando llegue a los 25 haré esto otro’. Simplemente tomo las cosas como llegan, cada una en su momento”, contó la actriz.