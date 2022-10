7 frases que nunca debes decirle a tu hijo si tiene miedo

No tengas miedo: aunque justo ese sea nuestro objetivo, que debe de tener miedo, la forma de lograrlo no es pidiéndole que deje de sentir. Los sentimientos son completamente involuntarios (al igual que en cualquier adulto atemorizado o ansioso) y los niños no eligen si desean sentirlo o no. En lugar de esta frase, tu hijo se sentirá consolado si le recuerdas lo fuerte que es