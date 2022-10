7 preguntas para fortalecer la autoestima de tus hijos

Trabajar en la autoestima de nuestros hijos es fundamental desde que son muy pequeños, para prepararlos para enfrentarse a la vida afuera. Este trabajo debe ser natural, a través del cariño, de nuestra atención, compañía y comunicación abierta.

Quizá hace algunos años, cuando quienes somos papás apenas éramos niños, no se le prestaba tanta atención a esta área de bienestar dentro de la infancia, sino que se concentraba más en el cuidado físico y el aprendizaje.

Ahora, cada vez vamos siendo más conscientes de todo lo que podemos hacer y lo que podemos evitar para cuidar la salud emocional de nuestros hijos. Y es que ayudar a forjar una autoestima sana no es difícil, en realidad, no dañar su autoestima innecesariamente ya es un gran paso adelante, que antes no se contemplaba.

Lo retador es encontrar el equilibrio perfecto, entre no decir algo que resulte hiriente pero tampoco dejar pasar todo y ser excesivamente permisivos. La clave es reconocer que todo empieza con un lenguaje positivo, donde no solo digamos a nuestros hijos lo que hacen mal, que no seamos una máquina de repartir “No” a diestra y siniestra, y que, si hacen algo por lo que merecen ser felicitados, lo hagamos.

Nuestro objetivo debería ser siempre cuidar el vínculo afectivo, demostrarles que su día a día nos importa y que valoramos lo que sienten o lo que hacen, para que vean que hay una puerta abierta en nosotros para la comunicación en cualquier momento.

Precisamente para fortalecer esa conversación, hay una serie de preguntas que les podemos hacer, cuando el momento se preste (sin caer en un interrogatorio policiaco) que pueden ayudarles a mejorar su autoestima.

Preguntas para ayudar a fortalecer la autoestima de nuestros hijos

La especialista en crianza respetuosa y divulgadora de técnicas de comportamiento, Alexandra Borisevich, nos comparte sus 7 preguntas clave para apoyar la autoestima de nuestros hijos.

El objetivo es ayudar a los niños a que se acepten y confíen en sí mismos, que entiendan qué es aquello que disfrutan y cuáles son sus habilidades, para que empiecen a creer en sí mismos para superar los retos a los que se enfrenta.

¿Qué es lo que más te gusta de ti mismo?

¿Qué crees que te hace único o especial?

¿Qué te hace sentir orgulloso de ti mismo?

¿Qué sería algo bonito que te puedes decir a ti mismo?

¿Qué piensas que te hace un buen amigo?

¿Cómo terminarías esta frase: “Sé que soy amado por…”?

¿Qué actividades te hacen sentir más feliz?

Son preguntas con las que nos enfrentado alguna vez en la vida y te habrán hecho reflexionar, especialmente cuando ya tenemos cierta madurez. Sin embargo, son cuestiones que no son tan fáciles de plantearse en la infancia y la adolescencia.

Es necesario cuidar la autoestima como si fuera una plantita regarla y prestarle atención desde bien temprano y como adultos, responsables del bienestar de nuestros niños, tenemos que enseñarles el impacto que tiene la autoestima en su vida y cómo mejorarla.