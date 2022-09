Catherine Siachoque confesó por qué no tiene hijos

La actriz Catherine Siachoque y, el también actor, Miguel Varoni conforman una de las parejas más estables y queridas de la industria del entretenimiento en Colombia. Los artistas han mantenido una relación durante más de 25 años, por lo que sus seguidores, con el paso de los años, los han cuestionado por no tener hijos.

Tras mucho tiempo de silencio sobre el tema, Catherine aclaró las razones por las cuáles no ha querido ser mamá, a través de sus redes sociales, desmintiendo que se tratara de un motivo meramente estético.

“Toda la gente que me conoce sabe que yo jamás pondría por encima de mi familia una cuestión física. Para mí, mi familia es la bendición más grande que me ha dado mi Dios porque hay familias que son disfuncionales. Jamás, no crean esas cosas que dicen porque es mentira”, afirmó la actriz.

En la transmisión en vivo, que hizo junto a Miguel Varoni, la actriz recalcó la importancia de cada miembro de su familia para su vida.

“Yo tengo la bendición que me ha obsequiado nuestro Señor, y es darme unos papás que parecen unos novios, unos hermanos maravillosos. Tengo tres hermanos hombres a los que amo con toda mi vida, tengo tres sobrinos que amo con mi vida. Ese es mi regalo, yo nunca pondría nada y mucho menos una figura. Hay mujeres que quedan más divinas después de eso y si quedara más gordita pues le entregué veintipico de años a este hombre”, dijo Catherine.

La actriz explicó que hasta el momento no ha sido prioridad en su relación pensar en hijos y que han disfrutado de todos estos años como pareja, aunque no descartan del todo la posibilidad de ser padres.

Ya que Catherine tiene 50 años y Miguel 57, explicó que han recurrido a la tecnología para conservar la posibilidad de ser padres si en algún momento deciden hacerlo.

“Yo por eso tengo embriones congelados, por si se me pasa el tiempo, porque las mujeres tenemos un ciclo bastante corto tristemente de fertilidad, entonces dije: ‘Yo voy a hacer esto con anticipación, congelo, hay que creerle a la ciencia’”, reveló luego de decir que, además, apoya el tema de la adopción.