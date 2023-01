¿Cómo evitar que tu hijo caiga en los retos virales de redes sociales?

Respeta la edad: el consejo más importante (aunque parezca una obviedad) es hacer caso de los límites de edades impuestos por las redes sociales. No permitas que tus hijos tengan redes antes de la edad recomendada, por algo los expertos la pusieron.

Analicen y comparen challenges: no es necesario “satanizar” todos los retos de redes sociales, ya que algunos genuinamente son inocentes, pero sí es clave contrastarlos con los que no lo son. Charlen sobre los motivos por los que cierto tipo de retos no son correctos, para que los eviten y posteriormente ellos harán el mismo análisis por su cuenta.