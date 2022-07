Cómo hacer que tu bebé duerma toda la noche

Si desde que nació tu bebé no has vuelto a dormir bien ni una sola noche, no estás sola o solo. Los desvelos son de lo más común en los nuevos padres, pero no te preocupes, esto no será eterno y te ayudaremos a que regresen las noches de sueño reparador.

Estos son algunos consejos creados por los especialistas de la Clínica Mayo, de Estados Unidos, para ayudar a los bebés para que puedan dormir toda la noche.

Consejos para hacer que tu bebé duerma toda la noche

Desarrolla un ritmo de sueño

Los recién nacidos duermen 16 horas o más al día, pero, generalmente, descansan en periodos cortos, interrumpidos por tomas de tetero o pecho, durmiendo unas pocas horas de corrido. Aunque al principio sea casi imposible seguir un patrón de sueño, este horario se irá regulando con el paso de las semanas, cuando tu bebé pueda pasar más tiempo sin alimentarse.

Cada bebé es distinto, pero la gran mayoría antes de cumplir el año ya dormirá durante aproximadamente 10 horas en la noche. Solo debes ser paciente e ir acostumbrándolo a comer cerca de la hora de dormir de toda la familia, para que su cuerpo se programe para descansar en periodos más largos.

Haz que tu bebé duerma en tu habitación

Durante los primeros meses, lo ideal es que tu bebé duerma en la misma habitación contigo, pero en su cuna o moisés, de esta manera se sentirá seguro de tenerte cerca pero no sufrirá el proceso de aprender a dormir en su propia cama. Además, las cunas o espacios especiales para que los bebés duerman reducen el riesgo de síndrome de muerte súbita.

Las camas para adultos no son seguras para los bebés, ya que pueden quedar atrapados y sofocarse fácilmente entre las pesadas cobijas o en espacios como entre el colchón y el cabecero o la pared. También puede sofocarse si uno de los padres se mueve por accidente y cubre su nariz y boca.

Crea buenos hábitos de sueño

La alimentación en medio de la noche es uno de los más grandes retos que interrumpirá el sueño tanto de los papás como de los bebés, por lo que entre más rápido logres crear buenos hábitos, será mejor para todos. Estos consejos prácticos te pueden ayudar:

· Evita sobreestimularlo con juegos ya que será más difícil que tu bebé se tranquilice para dormir.

· Sigue una misma rutina tranquila para la hora de irse a la cama. Puedes intentar bañarlo, cantarle, o leerle para que se sienta relajado, dejando claro que al final saldrás de la habitación.

· Lleva a tu bebé a la cama cuando esté somnoliento, pero aún despierto. Evita que se duerma en tus brazos y después dejarlo en la cuna, ya que es importante que él vea que la cama es lugar para quedarse dormido.

· Sé paciente mientras se acomoda. Especialmente en las primeras semanas, tu bebé podría estar inquieto y quizá llore mientras encuentra una posición cómoda para quedarse dormido. Ofrécele palabras reconfortantes o cántale para que sienta la tranquilidad de tu presencia y después podrás salir de la habitación.

· Respeta las preferencias de tu bebé, cada uno es distinto. Hay bebés que se duermen más tarde y asimismo descansan hasta un poco más tarde en la mañana, mientras otros se duermen temprano y madrugan a pedir comida. Sigue estos patrones naturales y no intentes acoplarlo a tu ritmo.