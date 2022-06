¿Cómo explicarle a tu hijo que tendrá un hermanito?

Sin importar cuánto tiempo ha pasado desde el nacimiento de tu primer hijo, recibir la noticia de estar nuevamente embarazada hará que regrese a tu casa la revolución de los síntomas, preparativos y contarles a todos la noticia. Sin embargo, para el hijo mayor esto podría ser como un baldado de agua fría.

La reacción de cada niño es distinta, pero generalmente los padres nos preguntamos cómo se tomará la llegada de un hermanito pequeño, si quedará sorprendido, si sentirá celos o algún “rechazo” hacia la nueva personita que llega a invadir su espacio.

Cualquiera de las respuestas anteriores es normal, más aún si es un niño pequeño, ya que con la llegada de un bebé cambiarán las dinámicas y la estructura familiar, haciendo de estos meses una transición muy delicada en su vida.

Sin embargo, como papás, podemos ayudar a que todas las preguntas y sentimientos encontrados que experimenta nuestro hijo mayor tengan una respuesta sencilla y clara, para suavizar un poco el impacto.

Cómo y cuándo decirle a tu hijo que tendrá un hermanito

No existe un momento exacto que sea el ideal para tener esta conversación, además de ser una decisión muy personal de los padres.

Lo más habitual es esperar a que pase el primer trimestre de embarazo, por prudencia ya que es el más riesgoso, y enseñarle que ya se empieza a notar la barriguita. No es recomendable que lo sepa todo el entorno familiar y el niño no, ya que por error podría enterarse y sentirse herido por creer que se lo han estado ocultando.

El momento en que te sientes a explicarle lo que está pasando y pasará depende mucho de la edad y la madurez que tenga tu hijo mayor.

Sobre la manera en que deberías decírselo, no olvides que es solo un niño y puede que haya cosas que aún no entienda, por lo que debes decírselo de la forma más sencilla que puedas, con palabras claras y demostrándole cariño siempre. Si es un niño muy pequeño, herramientas como los libros pueden ser de gran ayuda al ver las ilustraciones de lo que va a suceder a través de los cuentos.

Involúcralo en los preparativos

Haz que se sienta incluido en todo el proceso enseñándoles las ecografías, dejándolo elegir alguna muda de ropa del bebé, que participe en la decoración de la habitación y, cuando nazca, que los apoye en el cuidado del bebé con pequeñas acciones como alcanzarte los pañales o acompañarte al bañarlo.

Al sentir que hace parte de este nuevo “proyecto” no estará quedando de lado y las posibilidades de sentir celos disminuirán. La clave es que no dude ni un momento del amor de papá y mamá y que tenga claro que eso no va a cambiar con la llegada del bebé.

Pídele que le hable y consienta al bebé en la barriga

Los hermanos pueden ir creando una relación desde que el bebé aún está en el vientre de la mamá. Puedes empezar poniendo sus manos para que sienta las pataditas al acariciar la barriga, cuando se le habla o si se canta desde fuera. Involucrarlo en el proceso del embarazo es importante.

Si esta comunicación es constante, poco a poco el niño se hará a la idea de que el bebé que viene en camino es real y que pronto podrá verle la carita, para seguir hablándole y acariciándolo.

Dedícale tiempo exclusivo

Un error muy común es dejarte llenar el 100% de tu tiempo con los preparativos del embarazo y acoplar a tu hijo mayor a su hermanito, olvidando que él o ella por su propia cuenta necesitará contacto físico contigo.

Solo conseguirás tranquilizarlo sobre lo que pasará mostrándole tu afecto constantemente, demostrándole que lo sigues queriendo igual que siempre, no te has olvidado de él, ni lo harás. Llénalo de besos y abrazos siempre que puedas.

Responde todas sus dudas

Todos los niños que están por tener un hermanito se llenan de preguntas sobre el embarazo: cómo llegó a ahí el bebé, cómo respira, cómo come, cómo saldrá de allí y cuándo lo hará, entre muchas más.

Charla con él, no evadas ninguna de sus preguntas o preocupaciones. Responde a todas sus preguntas con palabras sencillas, sin mentirle, de acuerdo con su edad y nivel de entendimiento.

Escucha sus sentimientos

Hazle saber que está en un espacio donde puede hablar de lo que siente ante la llegada del hermanito, sin que lo vayan a señalar.

Si es un niño muy pequeño quizá les cueste entender y exteriorizar lo que está pasando en su interior. Lo que puedes hacer como papá es asegurarte de que se sienta escuchado y que lo estás apoyando en todo.

Dales nombre a los sentimientos más comunes, ya que puede que ni siquiera los conozcan aún, y explícale cada uno de ellos (miedo, temor, rabia, celos...) para que puedan identificar qué sucede y cuáles lo hacen sentir identificado.