¿Cuándo empieza a gatear el bebé? Ejercicios para ayudarlo

Antes de caminar, nuestro bebé domina el arte de gatear. Esta es la edad para hacerlo y ejercicios para incentivarlo. Foto: Pexels

Como papás, en muchas ocasiones esperamos con ansias el momento de ver a nuestro bebé a dar sus primeros pasos y a desplazarse por su cuenta. Sin embargo, antes de poder caminar, el pequeño va a gatear.

¿Cuándo comenzará a gatear?, ¿cómo lo hará?, ¿será difícil para él? o ¿puedo ayudarlo a que sea más sencillo?, son algunas de las interrogantes antes de dar sus primeros pasos.

Te puede interesar leer: ¿Cómo quitar los cólicos a un bebé? Consejos para papás primerizos

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí.

Aquí te explicamos todo lo que debes saber sobre el momento en que tu bebé empiece a gatear y algunos ejercicios con los que lo puedes acompañar para un mejor desarrollo motriz.

¿Cuándo empieza a gatear un bebé?

De acuerdo con Unicef, los bebés suelen comenzar entre los 8 y los 10 meses, aunque cada bebé es diferente, por lo que esto podría pasar un poco antes o un poco después, sin que sea un motivo de preocupación. Debes tener presente que cada niño necesita su propio tiempo y es importante no compararlo con otros bebés.

Además, cada bebé tendrá su propio método de gateo, difícilmente dos bebés lo harán de la misma manera. Lo que sí tienen en común es el motivo por el que todos los bebés comienzan a gatear: explorar.

Lee también: ¿Cuántas ecografías se deben hacer en el embarazo?

Desde el momento en que tu bebé logre mantenerse sobre sí mismo sentado y con su mirada pueda ver lo que tiene a su alrededor, empezará a sentir el impulso de acercarse e ir más allá, por lo que empieza a arrastrarse.

¿Por qué es importante que los bebés gateen?

Gatear es fundamental para el desarrollo del bebé, no solo porque es el paso previo para caminar, sino porque le permite fortalecer los músculos y las articulaciones de los brazos, las piernas, el cuello y la espalda, para que se desarrollen de la manera correcta.

Además, nivel cognitivo, el pequeño tendrá un fuerte desarrollo al aumentar su autonomía, aprender a tomar sus primeras decisiones, desarrollar el oído, la vista y el tacto a la vez y mejorar sus reflejos.

Recomendado: Los 7 errores más comunes de los papás primerizos y cómo evitarlos

¿Cómo estimular a mi bebé para que empiece a gatear?

Teniendo en cuenta que los bebés inician a gatear, generalmente, entre los 8 y los 10 meses de edad, es importante que no desesperes si esto no sucede en ese rango de tiempo y no hay que obligar a que lo haga en ningún momento.

Como papás debemos respetar su desarrollo, su ritmo, y dejar que siga su curso. Pero lo que sí podemos hacer es utilizar algunos métodos para estimular al bebé para que gatee, así no los estaremos presionando, sino que estaremos animándolos.

Juegos para empezar a gatear

Los pediatras y médicos tienen diferentes estrategias o trucos para estimular el gateo en el bebé, te contamos algunos de los más sencillos:

- Pon sus juguetes favoritos lejos de su alcance, pero dentro de su rango de visión: comienza poniéndolos un poco más lejos de lo normal, para que tenga que inclinarse y estirarse para tomarlos. A medida que veas que se vaya moviendo, aléjalos un poco más.

- Gatea a su lado: los bebés durante sus primeros años aprenderán la mayoría de sus movimientos por imitación. Gatea a su lado para que él intente imitarte.

Lee también: ¿Cómo acabar con la mamitis? Tips para solucionarlo sin llanto

- El juego de la toalla: haz un rollo con una toalla, manta o sábana, para que sujetes a tu bebé por el tronco. Sosteniéndolo desde allí, por debajo de los brazos, podrás ayudarlo a impulsarse tanto hacia delante como hacia atrás, mientras va tomando fuerza en sus músculos para hacerlo solo.

- Pon cojines a su alrededor: tu bebé querrá agarrar todo y para lograrlo tendrá que moverse para ir retirando los cojines, creando un camino para avanzar. Crea un mini circuito de obstáculos para llegar a ti o a sus elementos favoritos.

¿Qué pasa si mi bebé no gatea?

No te alarmes si llegan los 12 meses y tu bebé aún no ha gateado. Cada bebé tiene un tiempo propio de desarrollo, por lo que unos tardarán más tiempo en empezar a gatear. Algunos bebés gatean un par de semanas antes de comenzar a caminar.

Sin embargo, si pasan los meses y crees que tu bebé puede tener algún problema para moverse, acude al pediatra para que le realice una revisión completa. Nuestra recomendación es esperar unos meses más, especialmente si ves ganas de gatear por parte de tu pequeño. Pero si no notas esa motivación y sospechas que algo podría estar pasando, acude al especialista.