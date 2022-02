Depresión en el embarazo: la familia es clave al combatir el estrés y la ansiedad Foto: Getty Images

“Durante el embarazo el cerebro se transforma de manera irreversible, y esto produce un proceso psíquico muy especial, que no ocurre en ningún otro momento de la vida de la mujer”, comentó para la Revista Cromos Natalia Aristizábal Henao, psicóloga con enfoque perinatal y especialista en salud mental del niño y el adolescente.

Según Natalia, este proceso de transición a la maternidad que se vive en el embarazo conlleva grandes cambios a nivel emocional, social y fisiológico, motivo por el cual constituye un período de mayor riesgo para el desarrollo de dificultades de salud mental, pero al mismo tiempo, si es acompañado de manera empática, conectada, e informada puede ser un período y una oportunidad para la mujer sanar, recuperar o aprender prácticas de bienestar y salud mental.

Para el ginecólogo y sexólogo Rafael Duque indica que la depresión durante el embarazo y después del parto no ocurren, por una conducta que haga o no la paciente, se debe a afecciones médicas, que se exacerban durante este periodo, los miedos a un cambio en el estado de vida, una percepción distinta de su cuerpo por los cambios permanentes del embarazo, la ansiedad por no cumplir las expectativas como madre o pareja, hasta el miedo al parto, son desencadenantes de estos factores.

“Durante la gestación, hasta el 70% de las mujeres puede experimentar síntomas como irritabilidad, fatiga, cambios en el patrón de sueño, sin llegar a constituir un cuadro depresivo y que se pueden explicar por los cambios hormonales, especialmente por el aumento en los niveles de progesterona”, señaló Aristizábal.

¿Qué causa la depresión en el embarazo?

Los cambios en el estilo de vida, cuando se asocian a cosas como antecedentes personales o familiares de depresión o ansiedad, o cuando se presentar circunstancias específicas como:

Un embarazo no deseado

Problemas de pareja

Problemas económicos

Un embarazo de alto riesgo o un parto difícil.

Poco o ningún red de apoyo, sobre todo por parte de la familia.

¿Cómo salir de una depresión en el embarazo?

Para Duque hay conductas que pueden ayudarla a sentirse mejor como:

Asistir a grupos de mujeres que compartan sus mismos temores e inseguridades

Retomar pasatiempo

Preocuparse por el autocuidado

Pedir ayuda y compartir tiempo con otros

Descansar más, usar el tiempo en que el bebé descansa

Apoyo familiar

“Los equipos interdisciplinarios que acompañan a las familias gestantes y a las maternas, como médicos generales, enfermeras, obstetras, pediatras y psicólogos tienen un rol importante en la detección temprano”, comentó Natalia Aristizábal Henao

¿Cuál sería el tratamiento para la depresión en el embarazo?

Hay muchas opciones de tratamiento disponibles para la depresión o la ansiedad durante el embarazo o después del parto.

Para Rafael Duque, algunas mujeres obtienen asesoramiento (psicoterapia), si los síntomas persisten tal vez podrían necesitar medicamentos. No hay un único tratamiento que funcione para todas.

La psicoterapia es fundamental, ya que, a través del diálogo, se exploran las preocupaciones y sentimientos, donde se podrán encontrar las herramientas para que pueda manejar sus sentimientos y a hacer cambios que ayuden a aliviar la depresión.

Si eso no funciona, el uso de medicamentos puede tratar la depresión con eficacia, además de ser seguros para las mujeres embarazadas, las madres que amamantan, pero siempre con supervisión médica.

¿De qué manera afecta la depresión al bebé?

Para el ginecólogo y obstetra Rafael Duque, si la mujer que está embarazada tiene depresión, puede afectar al feto, si se presentan descuidos en su salud o controles prenatales, dando como resultado un embarazo de alto riesgo, con riesgos de parto pretérmino o incluso aborto. Así como problemas en el desarrollo físico y cognitivo del bebé, como bajo de peso o retraso en el lenguaje.

“Por la alteración temprana del vínculo entre madre e hijo lo cual es importante para el desarrollo del recién nacido cuando se tiene depresión es más difícil estrechar lazos con su bebé”, comenta Duque.

Por otro lado, para la psicóloga Natalia Aristizábal: “Cuando la depresión sucede en la primera mitad de la gestación, se incrementa el riesgo de parto prematuro, preeclampsia, bajo peso para la edad gestacional, bajo peso al nacer, menor perímetro cefálico y pobre succión del recién nacido”.

La materna con síntomas depresivos tiene menor disponibilidad emocional para conectar con su bebé, de manera que la relación de apego se afecta considerablemente llegando a afectar la relación madre e hijo, los cuidados del bebé y la lactancia, con consecuencias en el desarrollo socioemocional y salud mental del niño.

La depresión y el estrés prenatal se encuentran relacionados con el proceso de programación fetal, que hace referencia a los cambios persistentes a nivel estructural y funcional causados por estímulos ambientales durante etapas cruciales del desarrollo temprano, y sabemos que el desarrollo temprano es un determinante de la salud mental de ese bebé en desarrollo.