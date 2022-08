Divorcio: así puedes ayudar a tus hijos a afrontar una separación

Son diferentes los factores que pueden llevar a un matrimonio a tomar la decisión de separarse definitivamente, siendo una alternativa válida una relación que no está funcionando. Antes de llegar a elegir el divorcio hay muchos factores por evaluar, entre los que puede estar el impacto que tenga en los hijos.

Sin importar la edad que tengan, el divorcio representa una ruptura importante en el entorno de los hijos, por lo que es importante dar la noticia y llevar el proceso de la manera menos traumática posible, para que puedan llevar su duelo en calma.

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí.

Lee también: ¿Cómo explicarles a los niños de dónde vienen los bebés?

Para hablar sobre este tema, consultamos a la psicóloga Bety Díaz, representante del campo de Psicología Educativa del Colegio Colombiano de Psicólogos (COLPSIC), quien nos respondió algunas de las dudas más comunes que tienen los padres sobre la manera en que deberían manejar el divorcio, apoyando a sus hijos.

¿Cómo explicarles a mis hijos que nos vamos a divorciar?

“Es muy importante hablar con la verdad a los hijos, considerando las edades de los chicos, porque no se puede abordar de la misma manera a niños menores de 10 años, que adolescentes o a jóvenes. Si los padres no tienen claridad de las etapas de sus hijos, no lograrán comunicarles adecuadamente esta trascendental noticia y tampoco facilitarán la aceptación de este nuevo proceso.

Es importante que los padres se informen a través de libros sobre el manejo del divorcio, busquen apoyo de un profesional que guíe cuál es la manera adecuada de hablar con sus hijos sobre esta importante decisión o por medio de lecturas especializadas en la web.

Debe permitirse a los hijos hacer preguntas y expresar sus opiniones, tratando siempre de que su bienestar sea lo primero y no prime el conflicto entre la pareja delante de los hijos”

¿Es normal que después de la noticia hablen poco o estén enojados constantemente?

“Es normal que puedan tener diferentes cambios de comportamiento como enojo, tristeza o inseguridad ante la noticia del divorcio de sus padres, ya que en realidad es una pérdida que requiere un duelo, es un cambio muy importante para ellos, por tanto, los padres deben no sólo estar dispuestos para acompañarlos, sino también preparados para orientarlos de la mejor manera o pedir ayuda profesional de ser necesario.

El enfoque de los padres no debe ser solo el divorcio, deben estar muy atentos a sus hijos y acompañarlos permanentemente en este proceso”

Recomendado: Maternidad y trabajo: expertos explican cómo enfrentar los retos laborales

¿Cómo enfrentar los cambios de nuevas rutinas (cambios de domicilio, colegio, visitas…)?

“Las herramientas por excelencia son el diálogo y la negociación. El hecho de que una pareja se separe, no quiere decir que alguno deja de ser padre en ningún momento, por el contrario, siempre seguirán vinculados por sus hijos y pensando en ellos, deben esforzarse por llegar acuerdos que permitan ajustes de agenda y tiempo de calidad cada uno con los hijos.

Por ejemplo, puede iniciarse con una reunión familiar, donde se presentan las agendas, tiempos, interés y expectativas de todos los miembros, se escuchan y aclaran estos aspectos y se hace un documento de acuerdos a manera de símbolo de una nueva vida”

¿Es necesario que los niños tomen terapia por el divorcio de los padres?

“Si los padres observan que los comportamientos de tristeza, ira o frustración ante el divorcio se prolongan por mucho tiempo, son exagerados, limitan las actividades diarias del hijo o pueden ponerlo en potencial riesgo, deben acudir inmediatamente a un terapeuta especializado en niños, adolescentes o jóvenes para que pueda aportar al buen desarrollo de este complejo tránsito”

Te puede interesar leer: ¿Cómo explicarle a tu hijo que tendrá un hermanito?

¿Cómo presentarles una nueva pareja?

“Es fundamental que, a los niños, jóvenes o adolescentes, se les dé un tiempo prudencial para asimilar el importante impacto que les genera el divorcio de los padres, se les debe dar un espacio de adaptación a la nueva realidad antes de presentarles una nueva pareja.

Posterior a este tiempo de ajuste lo ideal es que primero se hable con el hijo contándole que ha decidido continuar su vida con una nueva pareja y, por último, presentar al hijo la nueva pareja, sin presionarlo a que de primer momento sea amable con esa persona, esto será un proceso”