Epidural en el parto: mitos y verdades de este procedimiento en las futuras madres

A medida que se acerca la fecha del parto como mamás nos hacemos muchas preguntas sobre cómo queremos que se dé el nacimiento de nuestro bebé: si queremos un parto natural, cesárea, nacimiento en agua, con o sin medicamentos, entre muchas más.

En la actualidad existen muchos recursos, que hace un tiempo no eran tan comunes, con los que se espera apoyar a la madre para hacer más llevadero el parto, como el uso de medicamentos que disminuyan el dolor de las contracciones y el nacimiento.

¿Qué es la epidural?

La epidural ha representado un antes y un después en la forma de hacer frente al parto y en el alivio del dolor durante toda la labor. Sin embargo, pedir que le administren la anestesia epidural es una decisión opcional que debe ser tomada por cada mujer.

Por esto, traemos la información necesaria para saber la verdad sobre la epidural para que puedas elegir la opción más adecuada para ti.

Beneficios de la epidural

La epidural permite disfrutar de un parto sin (o mucho menos) dolor y de manera consciente, sin el malestar y la ansiedad que el dolor produce. Foto: Getty Images

Esta técnica más que una anestesia, es un analgésico, que busca tener un efecto de disminución y manejo del dolor. Así podrás disfrutar de un parto sin (o mucho menos) dolor y de manera consciente, sin el malestar y la ansiedad que el dolor produce. Podrás sentir que tienes una contracción, pero la sentirás como una presión, igual podrás mover las piernas y pujar, sin que las contracciones sean tan dolorosas. Permite tu participación en caso de que tu parto deba terminar en una cesárea, ya que no tendrás que someterte a una anestesia general, sino que estarás despierta y consciente, para ver nacer a tu bebé. Si tienes un parto vaginal, pero se hace necesario usar un fórceps o ventosa, no será una técnica dolorosa para ti, ya que se puede poner un refuerzo por el catéter y evitar la administración de otro tipo de fármaco o sedación en ese momento. La epidural mejora el flujo sanguíneo del útero a la placenta y, por lo tanto, el paso de oxígeno al bebé.

Posibles Complicaciones

En algunos casos, la epidural puede producir hipotensión (Presión arterial baja, que puede causar desmayos o mareos ya que el cerebro no recibe suficiente sangre). Sin embargo, si recibes la epidural, siempre estará contigo el anestesiólogo, que podrá manejar la situación rápidamente, administrando fluidos y fármacos que la reviertan. Analgesia insuficiente: puede pasar, que la epidural no resulte del todo eficaz, por lo que no tiene el efecto analgésico pleno, que se esperaría. En estos casos se recurre a soluciones como mover el catéter o repitiendo la técnica para colocarlo de nuevo. Cefalea por punción accidental de la duramadre: esta es una complicación muy poco frecuente (menor del 1%). Es un dolor de cabeza intenso, que aparece durante las primeras 24 horas tras la punción, pero no es algo de qué preocuparse ya que suele resolverse solo en los siguientes días y mejora con analgésicos comunes. Dolor en la zona de punción.

Mitos sobre la epidural

¿La epidural aumenta el riesgo de cesárea?

Para nada. La cesárea se realiza teniendo en cuenta otros factores que nada tienen que ver con el uso de este analgésico, como la posición del bebé, enfermedades de la madre, el cordón umbilical mal posicionado, etc.

¿La epidural puede afectar al bebé?

No, la epidural no solo es una técnica segura para la madre, sino que también lo es para el bebé, incluso llega a ser beneficiosa para el pequeño ya que, al disminuir la ansiedad del dolor, evitamos la hiperventilación y mejoramos la llegada de oxígeno al bebé.

¿La epidural puede afectar el inicio de la lactancia o el paso de fármacos al bebé?

No, la epidural no tiene manera de interferir con el inicio de la lactancia. Además, los fármacos analgésicos que reciba la mamá no pueden pasar a la leche materna.

¿Existen otras alternativas para manejar el dolor del parto?

Si, existen diferentes opciones que van desde los ejercicios, masajes, los elementos de relajación como velas aromáticas, analgésicos más suaves, entre otras. Pero ninguna es comparable a la eficacia de la epidural.

Si espero mucho, ¿no me tendré tiempo de ponerme la epidural?

Depende. Si ya estás alcanzando la dilatación completa, no vale la pena, ya que el momento “expulsivo” ya es inminente y la epidural tarda varios minutos en hacer efecto, por lo que es posible que no alcance a hacer gran diferencia.

Por el contrario, no es necesario que tengas cierta cantidad de unos centímetros en concreto para poder recibir la epidural, solo es necesario haber comenzado el trabajo de parto y sentir fuertes contracciones.

La clave es que esta decisión sea tomada de manera informada y consciente, por lo que no deberías dudar en preguntarle a tu doctor o anestesiólogo todo aquello que te genere inquietud para que estés tranquila con o sin epidural.