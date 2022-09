Fases del trabajo de parto: estos síntomas te servirán de guía

El trabajo de parto es una experiencia única, que cada mujer vive de una manera particular. Para algunas madres, termina en cuestión de horas, mientras en otros casos, el trabajo de parto pone a prueba la energía física y emocional de la madre.

Aunque no hay manera de saber exactamente cómo será tu trabajo de parto y el parto en sí hasta que sucedan, sí puedes prepararte sabiendo cuáles son los síntomas más comunes y las fases que atravesarás antes de conocer a tu bebé.

Fases del trabajo de parto

Para entender un poco sobre lo que pasará en tu cuerpo, anunciando que es el momento de la llegada de tu bebé, te contamos cuáles son las fases y tiempos que podría durar tu trabajo de parto, de acuerdo con los expertos de la Clínica Mayo de Estados Unidos.

Etapa 1: Trabajo de parto temprano y trabajo de parto activo

La primera etapa del trabajo de parto y el nacimiento se produce cuando empiezas a sentir contracciones persistentes. Estas contracciones se vuelven más fuertes, regulares y frecuentes con el tiempo.

Las contracciones hacen que el cuello del útero se expanda (se dilate) y se ablande, además de acortarse y afinarse (borrarse) para permitir que el bebé entre en el canal de parto.

La primera etapa es la más larga de las tres etapas, dividiéndose en dos fases: el inicio del trabajo de parto y el trabajo de parto activo.

Durante el inicio del trabajo de parto, el cuello del útero se dilata y se borra. Es probable que sientas contracciones leves e irregulares.

A medida que el cuello del útero comienza a abrirse, podrías notar una secreción rosada clara o ligeramente sanguinolenta de la vagina. Esto es probablemente el tapón mucoso que bloquea la abertura del cuello del útero durante el embarazo.

¿Cuánto tiempo dura?

El trabajo de parto prematuro es impredecible. Para las madres primerizas, la duración promedio varía de horas a días. Suele ser más corto en los partos posteriores. Durante este tiempo, que puede ser incómodo, trata de mantenerte relajada.

¿Qué puedo hacer para sentirme mejor?

Para promover la comodidad durante el trabajo de parto prematuro:

Ve a dar un paseo.

Toma una ducha o un baño.

Escucha música relajante.

Prueba usando técnicas de respiración o relajación.

Cambia de posición.

¿Cuándo debo ir al médico?

Si tienes un embarazo sin complicaciones, es posible que pases la mayor parte del inicio del trabajo de parto en casa hasta que las contracciones empiecen a aumentar la frecuencia y la intensidad.

Tu médico o proveedor de atención médica te indicará cuándo debes ir al hospital. Si rompes la fuente o presentas sangrado vaginal significativo, llama de inmediato o acude de urgencias al hospital.

Trabajo de parto activo

Durante el trabajo de parto activo, el cuello del útero se dilatará de 6 a 10 centímetros y las contracciones se volverán más fuertes, más cercanas entre ellas y regulares.

Podrías tener calambres en las piernas y sentir náuseas. Es posible que sientas que rompes la fuente, si es que no lo has hecho ya, y que tengas un aumento de la presión en la espalda. Si aún no te has dirigido al hospital, este es el momento.

No te sorprendas si tu entusiasmo inicial disminuye a medida que el trabajo de parto progresa y las molestias se intensifican. Pide analgésicos o anestesia si lo deseas. Recuerda que eres la única que puede juzgar tu necesidad de aliviar el dolor.

¿Cuánto dura?

El trabajo de parto activo suele durar de 4 a 8 horas o más. En promedio, en un trabajo de parto normal, el cuello del útero se dilatará aproximadamente 1 centímetro por hora.

¿Qué puedo hacer para sentirme mejor?

A menos que necesites estar en una posición específica por recomendación médica, estos consejos te ayudarán a sentir mayor comodidad durante el trabajo de parto activo:

Cambia de posición.

Rueda sobre una pelota de goma grande (pelota de nacimiento).

Toma una ducha o baño caliente.

Camina y detente a respirar durante las contracciones.

Realiza un masaje suave entre contracciones.

La última parte del trabajo de parto activo (a menudo llamada transición) puede ser especialmente intensa y dolorosa. Las contracciones se acercan entre ellas y pueden durar de 60 a 90 segundos. Sentirás presión en la región lumbar y el recto.

Si empiezas a sentir la necesidad de pujar, infórmaselo a tu médico o personal de la salud que te esté acompañando. Si no estás completamente dilatada, el proveedor de atención médica te pedirá que no lo hagas. Empujar demasiado pronto puede hacer que te sientas cansada y que se te hinche el cuello del útero, lo que puede retrasar el parto.

Etapa 2: El nacimiento de tu bebé

Ya llegó el momento de dar a luz a tu bebé. Esto es lo que vivirás durante la segunda etapa del trabajo de parto.

¿Cuánto dura?

Cada caso es distinto y el alumbramiento puede tomar desde unos pocos minutos hasta unas pocas horas o más traer a tu bebé al mundo. Puede tomar más tiempo para las madres primerizas y las mujeres que han recibido una epidural.

¿Qué puedes hacer?

¡Pujar! El médico te pedirá que hagas fuerza hacia abajo durante cada contracción o te dirá cuándo empujar. O se te puede pedir que empujes cuando sientas la necesidad de hacerlo.

Cuando llegue el momento de pujar, puedes probar diferentes posiciones hasta que encuentres la que se sienta mejor. Puedes hacerlo mientras estás en cuclillas, sentada o arrodillada, incluso sobre las manos y las rodillas.

En algún momento, es posible que se te pida que pujes con más suavidad o que no lo hagas en absoluto. Esto les da a tus tejidos vaginales tiempo para estirarse sin desgarrarse.

Después de que salga la cabeza del bebé, el resto del cuerpo del bebé seguirá de inmediato. Si es necesario, se despejarán las vías respiratorias del bebé.

Si tienes un parto sin complicaciones, es posible que el personal de salud espere de unos segundos a unos minutos antes de cortar el cordón umbilical. Retrasar el corte del cordón después del parto aumenta el flujo de sangre rica en nutrientes hasta el bebé, aumentando las reservas de hierro del bebé y reduce el riesgo de anemia, para un desarrollo y crecimiento saludables.

Etapa 3: Expulsión de la placenta

Después de que nazca tu bebé, probablemente sentirás una gran sensación de alivio. Puedes sostener al bebé en tus brazos o sobre tu abdomen y es el momento de disfrutar la conexión piel con piel. No obstante, están pasando muchas cosas. El siguiente paso del trabajo de parto, es expulsar la placenta.

¿Cuánto tiempo dura?

La placenta suele desprenderse dentro de los siguientes 30 minutos, pero el proceso puede durar hasta una hora.

Para pasar esta fase, relájate. Es probable que dediques toda tu atención al bebé por lo que puede que no te des cuenta de lo que pasa a tu alrededor. Si lo deseas, intenta amamantar a tu bebé.

Seguirás teniendo contracciones leves, menos dolorosas, aunque continuas. Las contracciones ayudan a que la placenta se desplace hacia el canal de parto. Te pedirán que pujes ligeramente una vez más para expulsar la placenta.

El personal médico examinará la placenta para asegurarse de que esté intacta. Cualquier fragmento restante debe extraerse del útero para evitar el sangrado y las infecciones.

Después de que expulses la placenta, el útero continuará contrayéndose para regresar a su tamaño normal.

El personal de salud determinará si es necesaria la reparación de algún desgarro en la zona vaginal. Si no te aplican anestesia, recibirás una inyección de anestésico local en el área que se va a suturar.

¿Y ahora?

Disfruta este momento especial con tu bebé. La preparación, el dolor y el esfuerzo rindieron sus frutos. Es momento de gozar cada segundo del milagro del nacimiento.