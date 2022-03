Hijo de Laura Acuña casi cae de un segundo piso. ¡Evita estos riesgos en casa! Foto: Instagram

La presentadora Laura Acuña dio a conocer a través de sus redes sociales la noticia de que su hijo menor casi se cae de un segundo piso.

Con un video mostró que Nicolás, su pequeño, se encontraba jugando en el borde de las escaleras de su casa e intentaba mirar al piso de abajo.

El niño saltaba y saltaba para intentar subirse a este borde y fue cuando Laura Acuña se dio cuenta del peligro que corría su hijo.

La presentadora compartió con sus seguidores el momento de pánico que vivió al ver a su hijo en peligro y pidió a los padres de familia no dejar solos a los pequeños.

“El susto que me acabo de pegar no es normal. Todavía estoy agitada … no se confíen en que los niños son tranquilos … por más tranquilos que sean no dejan de ser niños y los peligros están en cada esquina no los despinten ni un minuto! Gracias Dios Mío. Lo que uno cree que no es peligroso resulta que sí. Comparto esto para que no les pase jamás 🙏🏻 Dios los bendiga”, dijo Laura Acuña en su publicación.

¡Evita las caídas en casa!

El sitio especializado Mayo Clinic recomienda algunos tips para que los padres de familia puedan prevenir todo tipo de riesgos y caídas en casa que puedan afectar a los niños.

Ventanas: para evitar caídas desde ventanas, el sitio recomienda instalar un tope que impida que las ventanas se abran más de 4 pulgadas. También puedes instalar protectores de ventanas que cubran la parte inferior de la ventana.

Escaleras: instalar puertas de seguridad en la parte superior e inferior de las escaleras. También barandas bajas que sean más fáciles de alcanzar para los niños más pequeños. No dejes desorden en las escaleras.

Porches y balcones: no dejes que tu hijo juegue en un balcón si tu no estás pendiente. Cierra con llave las puertas y ventanas que tengan acceso a estas áreas.

Camas: instala barandas de seguridad en las camas de los niños pequeños. También recomiendan usar una luz de noche cerca de la escalera para que sea segura durante la noche.

Otros muebles: no dejes jamás a un bebé solo sobre un mueble. Coloca defensas o protectores en las esquinas con punta de los muebles para proteger a los niños pequeños cuando se caen.

Bañeras: usar una alfombra de baño que no deslicen para reducir el riesgo de caídas.

