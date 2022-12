Imagen inédita: Evaluna publicó una foto de cómo fue su parto junto a Camilo

Los cantantes Camilo y Evaluna han compartido gran parte de su relación en redes sociales, desde el inicio de su noviazgo en el 2015, su matrimonio en el 2020 y ahora su faceta como padres, con la llegada de la pequeña Índigo.

La bebé, que ya tiene 9 meses de edad, aún permanece fuera del ojo público, ya que sus papás han decidido no mostrar su rostro en redes sociales o a medios de comunicación, como una manera de proteger su privacidad.

Camilo, Evaluna y su parto natural

Aunque la carrera de los dos los obliga a estar de gira y en diferentes países, eso no ha impedido que compartan algunos tiernos momentos en familia, mostrando algunas anécdotas que han paso durante sus giras.

Ahora la pareja está en tendencia debido a una tierna foto publicada por Evaluna, en la que mostró uno de los momentos más íntimos como madre, su proceso de parto.

La imagen la publicó a través de sus historias de Instagram, allí le dedicó un mensaje a la mujer que la ayudó en el parto y la fue guiando en este momento.

“Mi partera, mamá de miles, eco de Dios en la tierra… te amo. Feliz cumpleaños, tu cambiaste mi vida”(sic), escribió la cantante etiquetándola.

Foto: Redes sociales

En la imagen se puede ver a la artista en una piscina con agua y al frente a Camilo, notándose muy atento a todo el proceso de Evaluna.

A su lado, su partera, quien le iba dando los mejores consejos para tener a Índigo sin problemas y darle una linda bienvenida al mundo.

Camilo revela que su relación con Evaluna cambió con la llegada de Índigo

Para nadie es un secreto que todas las canciones de Camilo tienen una historia detrás.

Algunas son inspiradas en su vida, otras en su esposa Evaluna y ahora la mayoría de ellas son para su hija Índigo.

En una entrevista que brindó Camilo a EFE, dio a conocer que su música no tendría sentido si no cuenta las vivencias de su carrera.

“Soy un cantautor que su materia prima es la honestidad de lo que está viviendo, no encuentro la manera de vivir mi oficio sin representar lo que estoy viviendo y eso no me parece un riesgo”, dijo Camilo a EFE.

En medio de la gira que hicieron por México junto a su esposa Evaluna y su hija Índigo, Camilo dio a conocer los cambios que ha tenido su vida y su relación con la llegada de su bebé.

“Nada me ha cambiado tanto como la llegada de Índigo. El nuevo álbum es fruto de eso mismo. Todo eso se cristaliza en ese álbum y el salir de la pandemia para poder encontrarme cara a cara con ‘La Tribu’. Ese salir de adentro hacia afuera me revolucionó, es bitácora de todo ese peregrinaje”, afirmó el artista.