Jennifer Aniston confirmó que acudió a fertilización in vitro para ser madre

Aniston no ha querido esconder nada a la revista norteamericana ‘Allure’ donde se sinceró y habló de sus secretos más escondidos, como por ejemplo, el de la pregunta, ¿Por qué no tuviste hijos?

“Traté de quedarme embarazada. Fue un camino desafiante para mí”, dice la actriz.

La actriz Jennifer Aniston ha confesado su verdad a la revista ‘Allure’ donde ha revelado algunos secreto como la fertilización in vitro a la que se sometió para ser madre. Foto: Getty Images - Getty Images

“Todos esos años y años de especulación fueron realmente difíciles. Estaba sometiéndome a un proceso de fecundación in vitro, bebiendo tés chinos, lo que fuera, estaba intentándolo todo. Habría dado cualquier cosa si alguien me hubiera dicho: ‘Congela tus óvulos. Hazte un favor’. Pero, simplemente, no lo piensas. Así que aquí estoy. El barco ha zarpado”, ha confesado la famosa Rachel de ‘Friends’ sobre su lucha con la infertilidad.

Continúa Aniston diciendo, “De hecho, siento un poco de alivio ahora porque ya no hay más: ‘¿Puedo tenerlos?’. Ya no tengo que pensar en eso”, añade.

También quiso aclarar todo sobre los rumores que se crearon a raíz de sus dos divorcios, uno con Brad Pitt y el otro con Justin Theroux, de los que se decía que se había separado por ser egoísta y no darles un hijo porque por encima estaba su carrera.

“Ese relato de que yo era simplemente egoísta, y de que solo me importaba mi carrera… Dios no permita que una mujer tenga éxito y no tenga un hijo”.

Luego comenta: “La razón por la que mi esposo me dejó, por qué rompimos y terminamos nuestro matrimonio porque no le daba un hijo, era todo una absoluta mentira. A estas alturas no tengo nada que esconder”, aseguró Aniston.

También se sinceró sobre el amor y de encontrar a una pareja: “Me encantaría tener una relación, ¿quién sabe? Hay momentos en los que me haría un ovillo, me abrazaría a alguien y le diría: ‘Necesito apoyo’. Sería estupendo volver a casa y caer en brazos de alguien: ‘Ha sido un día duro”.

Por otro lado, comentó sobre cómo se siente ahora a sus 53 años con una carrera prolífica en la actuación y su faceta empresarial.

“Me siento genial con quien soy hoy, mejor que en mi veintena o mi treintena, o incluso a mitad de mi cuarentena. Tenemos que parar de decirnos mierdas a nosotras mismas” (…) “Un día tendrás 65 años y te dirás: ‘Estaba fabulosa con 53″.

También reveló que se ha sentido orgullosa de la mujer que se ha convertido:

“Diría que cuando tenía entre 30 y 40 años pasé por cosas muy difíciles, y si no fuera por haberlo pasado, nunca me habría convertido en quien estaba destinada a ser”, manifestó Aniston.