Jennifer Aniston: 30 años luchando contra el insomnio

Jennifer Aniston comenzó a tener problemas para conciliar el sueño un poco antes de cumplir 30 años.

Jennifer Aniston reconoció tener muchos problemas a la hora de ir a la cama, por cuenta del insomnio que empezó a sufrir desde sus 30, o un poco antes según dijo a la revista People. “De repente estaba andando por la casa y me despertaba porque las alarmas habían empezado a sonar”, fueron parte de sus revelaciones al medio.

¿Cuándo comenzó el insomnio?

“Temo pasar otra noche contando grietas en las paredes. Creo que comenzó en algún momento de mis 30 o incluso antes, pero no empiezas a notar los efectos de la falta de sueño cuando somos más jóvenes porque somos muy invencibles. Además, lo peor es que cuanto más te preocupa irte a la cama y no dormir, menos duermes”, ha dicho Aniston.

La actriz, una de las preferidas de Hollywood abordó sus problemas de sueño: “Comenzó como algo que simplemente tuve que aceptar y luego, de repente, te das cuenta de los efectos de tu falta de sueño y cómo afecta a tu día, tu trabajo, tu función mental y tu físico”. El problema ha sido tan severo que sufría episodios de sonambulismo, llegando a despertarse mientras caminaba dormida por su casa.

Aniston también reveló que aunque en un principio no le dio importancia, finalmente tuvo que buscar ayuda médica. “Se convirtió de repente en algo con lo que realmente estaba luchando. Solía ser lo último en la lista, pero realmente no puedes cumplir con los tres pilares de la salud, que son la dieta, el ejercicio y el sueño, si realmente no puedes hacer ejercicio y realmente no puedes comer bien si no has dormido bien porque tu reloj biológico está completamente desfasado”.

La rutina para ir a dormir

Como parte de las medidas tomadas por la protagonista de Friends, está la de acostarse siempre a la misma hora y dejar su teléfono fuera del dormitorio y aunque otra de las recomendaciones era que sus perros durmieran fuera, dice que es algo que nunca hará. Jennifer Aniston duerme con sus tres mascotas en la misma cama. “¡Es demasiado acogedor cuando se abrazan! Vale la pena”, señaló.

Aniston acaba de rodar en París la segunda parte de Criminales en el mar, que rodó en 2019 para Netflix junto a Adam Sandler. Los actores también fueron fotografiados en el set de la película en Oahu, Hawái, en enero de este año junto a otros actores de la película como Adeel Akhtar, John Kani, Mark Strong, Mélanie Laurent, Jodie Turner-Smith , Kuhoo Verma, Enrique Arce, Tony Goldwyn, Annie Mumolo y Zurin Villanueva.