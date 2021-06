Lactancia materna, empoderamiento femenino y más temas que verás en ‘Mamazotas’

La forma en que percibimos la maternidad y el rol de las madres ha cambiado en las últimas décadas. Gracias a las redes sociales, las mamás se han podido conectar y compartir sus experiencias y pedir consejos y ayuda a aquellas más experimentadas.

Te puede interesar: Consejos para viajar con tu bebé por primera vez ¡Toma nota!

Ahora, llega una nueva comunidad de mujeres exitosas que comparten sus experiencias y vivencias para ayudar a otras a conseguir sus metas y realizarse como personas autónomas, independientes y felices.

Se trata de ‘Mamazotas’, un proyecto de la periodista y productora María Alejandra Cardona y de la actriz Laura González. En entrevista con la Revista Cromos, María Alejandra nos cuenta de qué se trata esta iniciativa que va dirigida a las mamás de Colombia y el mundo, para acompañarlas en todas las etapas de la maternidad.

¿Cómo se conocieron María Alejandra y Laura?

María Alejandra Cardona (MAC): “En el jardín de nuestros hijos, ellos se volvieron los mejores amigos y nosotras terminamos conociéndonos y conversando durante muchas horas mientras ellos jugaban. Ahí le fui contando a Laura la idea que tenía con Mamazotas.

Yo trabajé sola este proyecto durante cuatro años mientras tenía otros trabajos, pero cuando quise dedicarme de lleno sentí que sola no iba a lograr todas mis metas. De inmediato pensé que Laura podía ser la socia ideal, pues ella maneja muy bien la parte comercial.

Y para lograr todos los sueños que tenía necesitaba alguien que lo pudiera hacer. Cuando le conté que estaba pensando en que hiciéramos Mamazotas juntas, ella no dudó y acá estamos sacando este proyecto adelante”.

¿Cómo ‘Mamazotas’ ayuda al empoderamiento femenino?

MAC: “Ayudamos a buscar la tranquilidad. Estamos cansadas de ese nuevo rotulo de mujeres súper poderosas. Todo lo contrario, este es un espacio en donde las mujeres vamos a hablar con sinceridad, nos vamos a poder quejar en paz, en donde es válido sentir que no podemos con el mundo, ni con el trabajo, ni con los hijos. Con la tranquilidad de saber que nos pasa a muchas, pero apoyadas en testimonios y expertas que nos muestran desde la experiencia que siempre hay una salida y un futuro mejor”.

¿Cómo se convierte una mujer en una persona autónoma, independiente y feliz?

MAC: “Estamos investigando, por eso salimos a entrevistar a muchas mujeres que lo han logrado. Además, hemos entrevisto y creado talleres con expertas para que nos ayuden a entenderlo y aplicarlo, empezando por nosotras, para que las que vienen atrás les quede más fácil.

¿Cómo lograron balancear su vida entre la maternidad y el trabajo?

MAC: “No hemos podido. Cuatro años después las crisis no se acaban, ni el sentimiento de culpa, ni la frustración, ni la sensación de hacerlo mal. Por eso existe este proyecto. Mamazotas es un laboratorio de investigación para saber si ese balance existe”.

Lee también: 10 consejos para mamás emprendedoras en tiempos de pandemia

¿Qué opinión tienen sobre la lactancia materna?

MAC: “En la lactancia y en cada tema de la maternidad todo es válido, según el tipo de mamá que quieras ser. El gran problema es que nos quieren vender ideales que no se aplican para todas las mujeres y ahí es cuando entramos en conflicto.

Yo por ejemplo con mi primera hija quería volver al trabajo al otro día, entonces rápidamente le di formula. Pero con mi segunda hija, como ya hacía parte de grupos de mamás en donde defendían la lactancia exclusiva me obsesioné con eso, aunque no me salieran más de tres gotas de leche.

Mi hija lloró tres meses seguidos (claro, vivía muerta del hambre), pero yo me sentía mejor mamá porque no le estaba dando leche de formula. Eso terminó en una crisis terrible en la que casi me enloquezco y enloquezco a todos los que me rodeaban. Cuatro años después la conclusión es que lo más importante es que todos en la familia estén tranquilos y que las mamás no nos exijamos lo que no podemos dar. Adaptar la maternidad a lo que más nos funcioné, sin satanizar cosas que nos pueden hacer la vida más feliz”.

¿Qué significa MAMAZOTAS?

MAC: “[Es] el espacio que le va a ayudar a las mamás a construir la mamá que cada una quiere ser. De la forma más sencilla y práctica que existe, para que cualquier segundo que pueda ganarse en los múltiples oficios que una mujer pueda tener, sea tiempo que represente momentos ganados con los niños. El principal objetivo es que las mamás de esta generación podamos ser, sobre todas las cosas, madres presentes”.