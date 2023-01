Marie Kondo ha renunciado al orden por sus hijos: “Es imposible”

Hace cerca de una década nació “La magia del orden”, un libro sobre del impacto positivo que tiene en nuestras vidas el llevar una vida organizada, en el que Marie Kondo nos compartió sus mejores consejos para lograrlo de forma práctica.

El método KonMari, nombre que se le dio a las técnicas de Marie Kondo, ha sido adoptado por millones de personas en el mundo con el paso de los años para tener sus casas más ordenadas.

Sin embargo, aunque este método fue pensado para que funcionara para todos, para quienes tenemos familias con niños pequeños sabemos que a veces puede reinar el caos y no es tan sencillo aplicar las técnicas de Marie.

Entre las múltiples y demandantes responsabilidades de la crianza y los juguetes de los niños, mantener la casa perfectamente ordenada es una tarea casi inalcanzable, que incluso llega a hacer más presión y causa frustración en nosotros como padres. Ahora, casi 13 años después, Marie Kondo parece darnos la razón.

Marie Kondo renunció al orden por la maternidad

En un seminario reciente, la reina de la organización declaró que ahora abraza (un poco) el desorden y ha decidido rendirse “en el buen sentido”:

“Hasta ahora, era una organizadora profesional, así que hice todo lo posible para mantener mi casa ordenada en todo momento. Me he dado por vencido en eso en el buen sentido. Ahora me doy cuenta de que lo que es importante para mí es disfrutar pasar tiempo con mis hijos en casa”, explicó Marie Kondo.

Y es que, sin duda, la maternidad nos cambia la perspectiva en muchas cosas. Inicialmente, Marie Kondo publicó un libro infantil para ayudar a los niños a aprender para disfrutar del orden de manera divertida, pero ahora, al ser madre de tres niños, su enfoque ha cambiado:

“Mi casa está desordenada, pero la forma en que gasto mi tiempo es la correcta para mí en este momento en esta etapa de mi vida”, compartió en el espacio digital.

Marie es madre de dos hijas, Satsuki y Miko, y recientemente, en 2021, tuvo su tercer bebé, un niño, de quien aún no se ha revelado el nombre.

Para las madres que atraviesan la etapa toddler (ese periodo entre los 12 meses y los 3 años en que los niños son un terremotico andante) saber que hasta la gurú de la organización en casa entiende que cuando se tienen niños pequeños es imposible tenerla en perfecto orden, da un poco de tranquilidad.

Durante esas etapas (que pueden llegar a ser muy retadoras), abrazar el caos y enfocarnos más en disfrutar el momento que están descubriendo nuestros hijos es lo mejor que podemos hacer.

