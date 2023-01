Maite Perroni presumió su barriguita de embarazo con sus amigas de RBD

Durante las últimas semanas Rebelde y todos sus integrantes han sido noticia a lo largo y ancho de América, por el anuncio de su nueva gira y todos los detalles de su reencuentro. Además, los RBD se mantienen muy activos en sus redes sociales.

Fue allí donde Maite Perroni anunció en pocos meses su compromiso, matrimonio y embarazo de su primer hijo. La actriz compartió el 6 de enero un tierno video sobre la llegada de un nuevo integrante a su familia con el productor de televisión Andrés Tovar.

Así luce la barriguita de embarazo de Maite Perroni

Aunque Maite Perroni oficialmente no ha compartido una fotografía en la que muestre cómo avanza su embarazo, su compañera de RBD, Anahí ya difundió la primera postal de cómo luce embarazada.

La cantante compartió en su cuenta de Instagram una fotografía, tomada el pasado 19 de enero, en la que está acompañada de Dulce María y Maite, mientras está cargando a su hijo mayor, Manuel.

A su lado derecho está Dulce María, sosteniendo en sus brazos a su hija María Paula, que cumplió 2 años en noviembre del 2022.

Y para cerrar el grupo está Maite a la izquierda de Anahí y, gracias a su outfit y a la posición de su brazo, se logra apreciar su crecida pancita. Este fue el mensaje de la cantante en su publicación:

“Lo que es para siempre nunca se va. Se transforma, crece y se vuelve invencible… Hoy somos mucho más fuertes. ¡Hoy nada nos para! Hoy somos una. Las amo con mi corazón”, escribió.

¿Cuántos meses de embarazo tiene Maite Perroni?

Hasta el momento, Maite no ha revelado cuántos meses de embarazo tiene; sin embargo, Dulce María ya habría filtrado este detalle (posiblemente de manera inconsciente) y acabado con el misterio.

“Yo termino de grabar [la novela ‘Pienso en ti’] por ahí en abril. ‘Mai’ tiene que tener a su bebé ahí más o menos [por esas fechas]”, afirmó en su aparición en el programa “Hoy” el viernes pasado.

Por lo tanto, tomando en cuenta las declaraciones de la cantante, se puede deducir que Perroni tendría actualmente 6 meses de gestación.

En las últimas semanas Maite ha estado compartiendo en diferentes medios la alegría de estar viviendo esta nueva etapa. En entrevista con Jessica Roiz, editora de ‘Billboard Latin’, Perroni se sinceró sobre cómo se siente.

“Es una etapa hermosa, no me puedo quejar, al contrario, me siento bendecida y superafortunada”, comentó la actriz. Además, aseguró que está “acompañada de mucho amor y apoyo” en este proceso que vive por primera vez.

“Mis amigas que ya tienen experiencia me van acompañando y ‘coucheando’, y me van dando ‘tips’ y sugerencias, entonces es un proceso de vida muy hermoso en el que estoy aprendiendo y conociéndome”, afirmó.

Con todos estos detalles se ha confirmado que cuando la gira ‘Soy Rebelde’ comience, Perroni ya tendrá a su hijo a su lado, por lo que subirá a los escenarios siendo mamá, igual que Anahí y Dulce María.

“Imagínate qué año me espera. Me estoy preparando para ello, desde lo físico y lo emocional para poder ir viviendo toda esta fase”, reveló la cantante.