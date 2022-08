Meghan Markle y el príncipe Harry: así crían a su hijo Archie

En los últimos años, una de las parejas reales que ha dado más de qué hablar ha sido el matrimonio de la duquesa Meghan Markle y el príncipe Harry, por lo tanto, todo lo que tenga que ver con su vida y la de sus hijos está bajo los focos del mundo entero.

Desde su anuncio de separarse de la Casa Real británica a principios del 2020, la pareja ha hecho grandes cambios para darle un rumbo distinto a su familia. Entre los aspectos que destaca ha sido el cuidado de sus hijos, apartados de las reglas de la Corona.

Ante esto, la duquesa ha manifestado que junto al príncipe han intentado darle a Archie Harrison Mountbatten-Windsor la oportunidad de estar creciendo como un niño relativamente normal, considerando todo lo que los rodea.

El pequeño fue protagonista dentro de una reciente entrevista que otorgó Meghan a The Cut, a quienes les contó ciertos detalles de su historia y cómo la pareja está criando a su familia, que incluye a Archie de 3 años y su hija Lilibet “Lili” Diana, de un año, en California.

Meghan habló de las acciones que han decidido tomar para darles una infancia normal, disfrutando de cada sencillo momento como familia, lejos de las cámaras y focos públicos.

Un ejemplo de esto lo dio al hablar sobre la posibilidad de recoger personalmente a Archie de la escuela, algo que nunca habría tenido la oportunidad de hacer antes sin “atraer una sesión de fotos real y un bolígrafo de prensa”.

La duquesa le explicó a The Cut que quizá puede parecer un problema y algunas personas afirmarían que se obsesionó con la privacidad, pero afirma que no es así, sino que “eso me convierte en una madre fuerte y buena que protege a su hijo”.

Meghan y Harry también contaron en una ocasión previa de la experiencia de haber podido acompañar a Archie a la fiesta de cumpleaños de un compañerito de clase, para sorpresa de otros asistentes.

“Estaba en un castillo inflable y vi a este niño de 1 año adentro. Entonces dije algo como ‘¿Dónde está tu mamá?’ Y una mamá en el exterior dice: ‘¡Oh, hola! Estoy aquí. No estaba segura de si debía entrar’”, contó Meghan. “Yo estaba como, ‘¿Necesitas a tu hijo? Por supuesto que puedes entrar’”.

De acuerdo con esta entrevista, actualmente la pareja le está enseñando a Archie a tener buenos modales. “Siempre le decimos: ‘Los modales hacen al hombre. Modales, modales, modales, modales, modales’”, explica Meghan.

Además, explicó que este es un trabajo en equipo, junto a su esposo, bajo la máxima de la sal y la pimienta que aprendió desde niña: “‘Nunca mueves una sin la otra’. Esos somos Harry y yo. Somos como la sal y la pimienta. Siempre nos movemos juntos”.