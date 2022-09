Mike Bahía reveló el verdadero motivo por el que no muestran la cara de Kai

Greeicy Rendón y Mike Bahía son una de las parejas más estables y queridas de la farándula nacional, por su particular estilo y forma de ser. Los cantantes muestran gran parte de su vida a través de redes sociales, donde enseñan sin filtro su realidad.

Tras 9 años de relación, los artistas se convirtieron en papás, el pasado 21 de abril, anunciándolo con una tierna foto de las huellas del pequeño Kai en el brazo de Mike.

Desde el momento en que dieron a conocer la noticia sobre su embarazo, con la canción ‘Amor’ en la que cantan a dueto, y tras la llegada del nuevo integrante de su familia, todos sus seguidores han estado atentos sobre todo lo que pasa alrededor de su hijo Kai.

Un detalle que llama mucho la atención de los internautas es que, a pesar de que Greeicy y Mike son figuras públicas, a Kai todavía no se le conoce su rostro. Luego de algunas semanas de silencio, la pareja comentó que, por una decisión tomada por los dos, le darían a su bebé toda la privacidad posible.

¿Por qué no muestran el rostro de ‘Kai’?

Hace algunas semanas Mike había comentado que en el corto plazo el rostro de su bebé permanecería oculto, respetando su privacidad.

Recientemente en una entrevista con la emisora ‘Los40 Colombia’, Mike Bahía recalcó cuáles las razones por las que tomaron la decisión de publicar fotos de su hijo solamente donde no salga su cara completa.

“Nunca me imaginé que la gente se fuera a tomar tan en serio el hecho de que respetemos la decisión de él de ser una figura pública o no”, afirmó Mike, ante el revuelo tan fuerte que ha tomado en redes sociales el hecho de no enseñar a Kai.

En redes sociales es muy común ver las imágenes de los hijos de los famosos y todos esos pequeños pero importantes momentos, como sus primeras palabras o primeros pasos. Sin embargo, para la pareja de cantantes, el exponerse a la vida pública debe ser una decisión exclusivamente de Kai.

“Fluir, creo que es la palabra que reúne todas las cosas que sentimos en nuestro hogar y pues al final que la gente vea públicamente su rostro, esa es una decisión de sus padres y también de él ¿no?”, explicó Mike.

Su privacidad y autonomía en las decisiones son fundamentales para Mike y Greeicy, por lo que procurarán protegerlas todo lo posible hasta que Kai tenga la conciencia para elegir si desea ser o no una persona pública.

“La gente lo va a conocer, pero a mí encantaría que él tomará la decisión. No sé si yo arbitrariamente buscando un like o un comentario tomaría la decisión, porque siento que es una decisión que debería tomar él”, destacó Mike Bahía.