Mundial de fútbol: Así influye este evento en la natalidad en los países ganadores

Un mundial de fútbol es de los eventos más esperados a nivel internacional cada 4 años, en la que se enfrentan las mejores 32 selecciones para poder llevarse a casa la copa y uno de los títulos más importantes de todo el deporte.

Además, muchos países trabajan para poder ser seleccionados como sede para que los partidos de esta copa se jueguen en su territorio, ya que es un excelente método de aumentar el turismo, mover la economía y aumentar su reconocimiento a nivel mundial.

Sumado a estos efectos, estas competiciones han producido un curioso fenómeno en los últimos años y es que, tras una victoria, todo parece indicar que aumenta la tasa de natalidad y los bebés con nombres de deportistas.

¿Es verdad que por ganar partidos o competencias deportivas aumenta la natalidad? Aunque los años parecen respaldarlo, hay un estudio que desmontaría esta teoría.

¿Nacen más bebés luego de que un país gana el Mundial?

La investigación “More goals, fewer babies? On national team performance and birth rates” (¿Más goles, menos bebés? Sobre el rendimiento de la selección nacional y las tasas de natalidad’) argumenta que la creencia de que una buena actuación deportiva genere un repunte en los nacimientos en los países en los que se juega no es cierta.

Este estudio publicado en la revista Economics Letters, de los investigadores Luca Fumarco y Francesco Principe, recopila las tasas de nacimiento de manera mensual en 50 países europeos a lo largo de 56 años, cruzándolo con los fatos del rendimiento de las selecciones en 27 Mundiales y campeonatos europeos.

No aumenta la natalidad, sino que desciende

Uno de los principales puntos de esta investigación es que, al revisar la tasa de nacimientos, en época de competencias deportivas no aumenta, sino que desciende. Este estudio demostró que el índice de natalidad sufre una bajada del 0.3%.

Esto se comprueba en las cifras de nacimientos 9 meses después de la disputa de un torneo internacional importante. Además, este efecto se alarga un poco ya que en los meses 10 y 11 también hay una caída en la tasa, aunque no tan pronunciada como en los anteriores.

Las cifras fueron comparadas con los resultados y sedes de cada competencia, demostrando que la creencia del aumento de nacimientos por las victorias deportivas es solo un mito.