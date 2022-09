Así se afecta el cerebro de los niños por no atender sus necesidades emocionales

Presencia: cuando como papás ignoramos a nuestros niños, no compartimos tiempo, ni buscamos conocerlo, podrían sentirse como alguien invisible y les crea la idea de que no ser dignos de que la gente los tome en cuenta.

Límites: aunque este punto pueda ser un poco confuso, sí debes poner límites. Cuando un niño no tiene límites puede tener conflictos de impulsividad. De hecho, el mensaje que recibe ante padres que no saben poner límites es «no me importa lo que hagas”, mientras que debería ser: «porque me importas y deseo tu estabilidad, esta es una lección que necesitas aprender».