Uno de los síntomas más molestos, y a los que las mujeres más le temen, son las náuseas en el embarazo. Así puedes tratarlas. Foto: Getty Images

Una de las molestias más comunes durante el embarazo son las náuseas y, en consecuencia, los vómitos. Generalmente este síntoma se da durante el primer trimestre, aunque en algunas mujeres puede durar más tiempo e incluso hasta el día del parto.

Además, la intensidad de las náuseas cambia de acuerdo con cada mujer. Algunas madres no las sufren, otras sufren náuseas moderadas en algún momento específico del día (en las mañanas son más habituales), y otras que lo pasan muy mal y apenas pueden comer, por lo que en las primeras semanas pierden peso en lugar de ganarlo.

¿Por qué dan náuseas en el embarazo?

La causa de las náuseas en el embarazo no está definida, ni es igual para cada organismo, pero se considera que, lo más probable es que la concentración de hormonas del embarazo con un brusco aumento en el primer trimestre las pueden estar generando.

El efecto de las hormonas ralentiza los movimientos digestivos, generando estreñimiento en muchas mujeres, y contribuye a sufrir náuseas y vómitos.

Las náuseas y vómitos son más comunes por las mañanas, tras el largo ayuno de la noche. Muchas mujeres afirman que este síntoma va acompañado de disgusto hacia ciertos olores y alimentos, como perfumes fuertes, las carnes crudas o incluso el hecho de lavarte los dientes.

Tips para aliviar las náuseas en el embarazo

Ya que hace parte del proceso normal que está atravesando tu cuerpo, difícilmente podrás eliminar el 100% de las náuseas y vómitos, pero sí hay algunas claves que puede ayudarte a sobrellevarlos:

· Levántate de la cama despacio

· Evita tomar líquidos apenas te levantes. Opta por unas galletas de sal, que puedes tener junto a la cama

· Come pequeñas raciones de comida varias veces al día en lugar de comidas grandes

· No esperes a tener hambre, sino que come antes, para no dejar tu estómago completamente vacío

· No te recuestes inmediatamente después de comer

· Come despacio y mastica bien tus alimentos

· Toma bebidas con gas

· Cocina los alimentos de manera sencilla, no experimentes con ingredientes que podrían caerte pesado si no los has probado con antelación

· Evita los fritos y los platos muy condimentados

· Evita los olores fuertes

· Estos alimentos te pueden ayudar a aliviar las náuseas: plátano, manzana, galletas, cereales como el arroz, hidratos de carbono como pasta y papas, frutos como uvas pasas y almendras, ricas en vitamina B6. También el jengibre posee propiedades antiinflamatorias y antieméticas (que evita el vómito).}

Cuando los remedios naturales no sirven, puede ser el momento para visitar al médico, quien te recetará medicamentos antieméticos que sean seguros durante la gestación.

Casos en que debes correr al médico

Por más que sufrir náuseas y vómitos en el embarazo sea algo natural, es una situación molesta, que afecta no sólo físicamente sino también psicológicamente. La debilidad que queda en tu cuerpo a causa de los vómitos podría asustarte al pensar que tu bebé no recibirá los nutrientes necesarios, sin embargo, no te preocupes; el feto recibirá lo que necesite para su adecuado desarrollo.

Sin embargo, hay algunas señales de alerta que debes vigilar ya que podría desencadenar una hiperémesis gravídica, una enfermedad de náuseas y vómitos intensos, persistentes, que causa deshidratación y podría llevarte a necesitar una hospitalización.

Estos son los síntomas por los que debes acudir inmediatamente al médico:

· Vómitos con dolor abdominal

· Signos de deshidratación, como menos sudoración, sed excesiva, boca seca y mareos al ponerse de pie

· Fiebre

· Vómitos con sangre

· Ausencia de movimientos fetales después de las 24 semanas

· Confusión, debilidad o entumecimiento de un lado del cuerpo