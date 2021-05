Valerie Domínguez muestra la carita de su bebé en un divertido vídeo

La presentadora y su pareja, Juan David Echeverri, protagonizaron un tierno vídeo en el que muestran el rostro de Thiago por primera vez.

El pasado 19 de mayo, en una clínica en Miami, Valerie Domínguez y su esposo Juan David “el pollo” Echeverri le dieron la bienvenida a su primer hijo, Thiago. A lo largo de estos días, la actriz ha compartido fotografías y vídeos en los que se puede ver a la pareja feliz y sonriente con su bebé en brazos.

Siguiendo la tradición de compartir con sus seguidores el crecimiento y desarrollo de Thiago, Valerie y Juan David publicaron un vídeo en Instagram en el que se ve un cascaron dibujado en la pancita de la presentadora. Posteriormente, la pareja sale con su bebé en brazos disfrazado como pollito.

“Les presentamos a @thiagoecheverridominguez. Este pollito nos tiene embobados de amor”, escribió Valerie.

El vídeo, que fue subido como un reel, cuenta con más de 230 mil me gusta y más de 5300 comentarios. Como se puede leer en la publicación, la pareja también anunció la cuenta de Instagram oficial del bebé.

Este perfil ya cuenta con más de 44 mil seguidores y se pueden ver diferentes etapas del embarazo de la presentadora.

¿Quién es Juan David Echeverri?

También conocido como “El Pollo”, Echeverri es un entrenador fitness reconocido en las redes sociales. Se conoció con la presentadora en medio de la cuarentena cuando la invitó a hacer un en vivo. En el vídeo, la pareja hizo ejercicio y compartieron rutinas que se pueden hacer en casa.

Tras ese momento, el entrenador y la actriz siguieron hablando. Durante tres meses, no pararon de intercambiar mensajes, llamadas y risas. De hecho, Echeverri le pidió a Valerie que fuera su novia a través de una videollamada.

Luego de que la relación se formalizara, el entrenador consiguió los permisos necesarios para viajar a visitar a su novia. Desde ese momento, la pareja no se ha vuelto a separar. A los cinco meses de estar juntos, recibieron la noticia de que la presentadora se encontraba embarazada.

Fue en Navidad cuando Echeverri le pidió a la actriz que se casaran. El momento también fue compartido en redes sociales, en donde Valerie reacciona emotivamente.

Posteriormente, en marzo de este año, la pareja reveló que se había casado en una ceremonia íntima y privada a la que solo asistieron sus familiares más cercanos. Sin embargo, de acuerdo con las imágenes, la pareja habría contraído matrimonio en diciembre.

Valerie Domínguez se convirtió en madre por primera vez el pasado 19 de mayo. Con 40 años, la presentadora atravesó un parto natural de 40 horas que comenzó el martes 18 de mayo. Sin embargo, a pesar de las fuertes contracciones, la actriz no dilataba.

A través de sus historias de Instagram, la también empresaria dijo “”tenemos 4 centímetros de dilatación, las contracciones cada vez son más seguidas y demasiado fuertes. Les voy a decir una cosa, me rindo: vamos con la epidural, esto va para largo. No puedo aguantar, llevo demasiadas horas así”.

Finalmente, a las seis de la tarde, Thiago nació en perfecto estado de salud. Al respecto, Echeverri escribió este sentido mensaje en sus redes sociales: “un torbellino de emociones me revuelca llevándome a un lugar en el que nunca había estado. Mi corazón no para de agitarse, mi ojos no pueden creer lo que ven y mi alma solo grita: gracias Dios”