Video: así ayuda la hija de Rigoberto Urán en los quehaceres de la casa

El ciclista Rigoberto Urán es uno de los deportistas colombianos más queridos por los colombianos y populares en redes sociales, por lo que constantemente sus videos se viralizan, aún más si está acompañado por su hija.

En esta ocasión Rigoberto llamó la atención por un tierno video protagonizado por su pequeña hija, Carlota, que está próxima a cumplir 2 años.

En el video podemos ver a Carlota, descalza y con un vestido azul con hojas rojas, pasando un pequeño trapero sobre lo que parece ser una colchoneta. Momentos después, Rigo celebra la ayuda de su pequeña con los quehaceres del hogar:

“Vea ¡qué juicio! No, no, no. Es que el juicio lo coge uno desde pequeño. Eso sí son huevonadas, pues. ¡Ave María! ¡Los hábitos!”, exclama Rigoberto con su característico acento paisa.

Después de un pequeño corte Rigo le dice “Muy bien, mi amor. Así me gusta. Todo trapiadito”, ante el avance de la pequeña limpiando la colchoneta.

Con otro corte, vemos a Carlota minutos después intentando escurrir el trapero bajo las instrucciones de su papá:

“Pero porque ya el piso está muy mojado. ¿Cómo lo escurre? Cójale la cabeza, el cuello y ¡lo apreta! ¡Qué suelte! ¡Eso! ¡Muy bien! ¿Ah?”, mientras la niña hace caso y se puede ver que en efecto está quitando el exceso de agua a su traperito

Por último, se puede ver a padre e hija, junto al árbol de navidad trapeando, mientras una voz (posiblemente de Michelle Durango, esposa del ciclista) dice “Eso está muy bien. Ayuda a papá”.

Rigoberto Urán y los berrinches de Carlota

Aunque en este video se puede ver una versión de Carlota muy juiciosa, colaboradora y centrada, casi un ángel, Rigoberto también ha compartido otra cara de la crianza de su pequeña.

El ciclista antioqueño Rigoberto Urán enterneció las redes sociales con un video junto a la pequeña Carlota, de 18 meses, en el que se lo ve “luchando” con los berrinches de su hija.

En el video aparece el ciclista en compañía de la pequeña en un paseo, pero se cansó de caminar por lo que decide hacerle una pataleta a su papá. Rigo empieza a llamarle la atención a Carlota, pero ella, en el piso y en plena vía pública, ignora a su padre completamente.

“Esto es lo que hay”, comienza diciendo Rigo mientras la cámara enfoca a su hija en la calle. “Vea, uno con dieciocho meses y haciendo berrinche. ¡Ah cuentecito ese!”

La niña, que decide ignorar a su papá y no mirarlo directamente, no se mueve y solo escucha las advertencias de Rigo de publicar nuevos videos suyos si no para el berrinche.

“¡No me mirés rayado! !Hacéme el favor, que te boleteo! Tengo una cantidad de videos tuyos que te boleteo. Te boleteo”.

Pero a la niña las amenazas de Rigo no le caen en gracia. Incluso parece que no directamente decide ignorar sus palabras.

“Corra pa’ acá. ¿Si me escucha lo que le digo? ¡No me mirés rayado que te boleteo! Culicagada”, dice Rigo.

Luego, al no querer caminar, Rigo se acerca a Carlota y dice: “¿Correa o método nuevo?” Segundos después se oye que otra mujer que los acompaña le responde al pedalista. “El método nuevo es ponerle la Vaca Lola”. Al final, Carlota empieza a gatear, pero Urán le dice que debe levantarse y caminar, pero la bebé no le presta atención y se dirige hacia su madre. “Vea, a toda hora buscando la mama, culigadada”, concluye Urán.