Video: Rigoberto Urán y el berrinche de su hija en la calle

El ciclista antioqueño Rigoberto Urán enterneció las redes sociales con su más reciente video junto a la pequeña Carlota, de 18 meses, en el que se lo ve “luchando” con los berrinches de su hija.

En el video aparece el ciclista en compañía de la pequeña en un paseo, pero se cansó de caminar por lo que decide hacerle una pataleta a su papá. Rigo empieza a llamarle la atención a Carlota, pero ella, en el piso y en plena vía pública, ignora a su padre completamente.

¿Qué pasó con la hija de Rigo?

Rigo no dudó en capturar el gracioso momento para compartirlo con sus seguidores, a quienes ha hecho partícipes de las tiernas experiencias que ha ido explorando con Carlota. Sin embargo, su particular estilo de expresarse, muy común en él, generó amores y controversia en las redes.

“Ay Dios”, es la descripción que acompaña la publicación en Instagram, y en Twitter escribió “Vamos por buen camino”, con la miniatura de su hija de rodillas y mirando hacia el piso, negándose completamente a seguir caminando, a pesar de las palabras de su papá.

“Uno con 18 meses y ya haciendo berrinche, ¿ah? Cuentecito ese. No me mirés rayado, hacéme el favor, que te boleteo. Tengo una cantidad de videos tuyos, que te boleteo, te boleteo ¿Sí escucha lo que le digo? No me mirés rayado que te boleteo, culicagada”, le dice Rigo a la menor, quien sigue empeñada en no prestarle atención. Detrás de cámaras se oye que su esposa, Michelle, suelta una carcajada ante la situación.

Luego, al no querer caminar, Rigo se acerca a Carlota y dice: “¿Correa o método nuevo?” Segundos después se oye que otra mujer que los acompaña le responde al pedalista. “El método nuevo es ponerle la Vaca Lola”.

Al final, Carlota empieza a gatear, pero Urán le dice que debe levantarse y caminar, pero la bebé no le presta atención y se dirige hacia su madre. “Vea, a toda hora buscando la mama, culigadada”, concluye Urán.

Después de publicarse el video los comentarios no se hicieron esperar, ante la advertencia de Rigo de usar la correa, unos a favor, otros en contra y otros simplemente tomando con humor la situación: “Con firmeza, decencia y temple, Rigo, para que salga una campeona y no como la nueva generación NINI (ni estudian ni trabajan) “, “Te aprecio Rigo, pero ¡esa no es la forma! No es con miedo, es que ellos sientan amor y respeto”, “Yo quiero escuchar hablar a Carlota ! Ahí va a haber candela”, “Ni la montaña más alta lo domina tanto”